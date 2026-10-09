Gobierno enviará al Parlamento ley interpretativa para reconocer como nacionales a ciudadanos legales

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció este viernes que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de Ley interpretativo de la Constitución para reconocer como nacionales uruguayos tanto a ciudadanos naturales, así como a los legales. Según explicó el jerarca de gobierno, esta iniciativa llega tras "un derecho de petición" planteado por ciudadanos legales uruguayos que reclamaban "ser reconocidos como nacionales".

De acuerdo a Díaz, el "no reconocimiento" surge de "una interpretación" de la Constitución que generaba "inconvenientes prácticos". "Uno de ellos tiene que ver con la expedición de los pasaportes, donde no se reconocía la nacionalidad de los ciudadanos legales uruguayos, y eso genera problemas en el documento de viaje de estos compatriotas", detalló Díaz en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.

El jerarca aseguró que se trata de "una vieja reivindicación" de una sociedad civil integrada por ciudadanos legales uruguayos. Díaz explicó que la Constitución uruguaya establece al ciudadano natural (los que nacen en el territorio nacional, e hijos de ciudadanos naturales), y ciudadanos legales, grupo que conforman quienes habiendo nacido en el extranjero, adquieren la ciudadanía.

"Es una responsabilidad del Estado uruguayo resolver este problema de una forma justa y que reconozca un criterio de igualdad entre ciudadanos legales y naturales, salvo excepciones", dijo Díaz, y ejemplificó con que para que alguien sea presidente de la República, debe ser sí o sí ciudadano natural.

Díaz señaló que de aprobarse este proyecto, "son todos iguales".

Relató haberse reunido con quienes solicitaron esta iniciativa, que recibieron"con mucho agrado" el proyecto de ley, así como con la sociedad civil "todos somos uruguayos".

Produccion fotografica con Pasaportes de la Republica Oriental del Uruguay, en Montevideo, nota por trabas para ingresar con los nuevos pasaportes a Francia Alemania y Japon, ND 20250723, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Próximos pasos en el Consejo de Ministros y el Parlamento

El proyecto va a ser firmado el próximo lunes en un Consejo de Ministros, y será remitido al Parlamento la próxima semana. "Esperamos que tenga una rápida aprobación para resolver estas cuestiones que para nosotros son un tema de derechos humanos fundamentales", indicó.

En ese sentido, dijo que hay "compatriotas" que hoy padecen "este tipo de situaciones" que "parecen muy injustas". "Entendemos que es de estricta justicia resolverlas", añadió.

Además, aclaró que la ley "no habla de pasaportes" , sino que, de aprobarse, "interpreta la Constitución uruguaya y establece que son nacionales uruguayos los ciudadanos legales y ciudadanos naturales". Aún así, acotó que en caso de que se promulgue, en la emisión de pasaportes "dirá que tanto los ciudadanos naturales como los legales son nacionales uruguayos".