Díaz criticó a la oposición por decir que hay temas "laudados" y a la vez insistir con allanamientos nocturnos

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, opinó este martes sobre la última iniciativa para habilitar los allanamientos nocturnos.

El tema volvió una vez más al debate luego de que la semana pasada el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, propusiera al presidente Yamandú Orsi la creación de una comisión multipartidaria que elabore un texto de una ley constitucional.

Al ser consultado en rueda de prensa, Díaz dijo que no le “llama la atención” el retorno de la discusión, pero que sí lo hace la “conducta” de la oposición en relación a otros temas planteados por el oficialismo.

“Cuando se discute el voto de los ciudadanos que viven en el exterior, o plebiscitos sobre los delitos cometidos en dictadura, se dice una y otra vez por parte de la oposición ‘eso ya fue discutido, ya fue laudado dos veces’. Y cuando se trata de los temas que ellos impulsan, aunque existan dos pronunciamientos negativos, siguen insistiendo”, apuntó.

El presidente Yamandú Orsi junto al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Foto: Leonardo Mainé/El País.

A entender del jerarca, “a esta altura del partido” cualquier solución respecto a la habilitación de los allanamientos nocturnos debería ser producto del consenso interpartidario, porque quedó demostrado que “las soluciones mágicas impulsadas de uno u otro sector no funcionan”, sostuvo. Y añadió que “la fuerza política” determinará el camino a seguir.

Díaz prefirió mantenerse al margen respecto de la vinculación entre una eventual apertura del oficialismo al debate de la iniciativa nacionalista y la designación de un fiscal de Corte. Sí expresó que “todos los temas que se plantean, bienvenidos sean” para una discusión ”con argumentos, sin insultos y sin agravios”.

“Los tiempos cambian”

El pasado viernes también se refirió al tema el ministro del Interior, Carlos Negro, y observó que el tema de los allanamientos nocturnos "vuelve de un modo recurrente año tras año y década tras década" a pesar de los rechazos del electorado.

Dijo además que, incluso desde su época como fiscal, es una cuestión "muy debatible" con "razones de un lado y del otro". Por eso consideró que deben ponderarse correctamente los posibles riesgos de la medida con los eventuales efectos positivos.

Un día antes Orsi coincidió sobre la existencia de “opiniones divididas”, pero aseguró que no se negaría a analizar “nada que pueda contribuir” porque “los tiempos cambian”.