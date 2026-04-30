Gobierno designó con el nombre "Doctor Tabaré Vázquez" al Centro Oncológico Regional Este de San Carlos

El Gobierno, a través de un decreto, autorizó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a proceder a la designación del Centro Oncológico Regional Este de San Carlos (Maldonado), con el nombre "Doctor Tabaré Vázquez", como homenaje al expresidente fallecido el 6 de diciembre de 2020.

En el decreto, se destacó que Vázquez ha tenido "una gran importancia en el ámbito de la salud pública, siendo una figura pública de relieve nacional, destacado médico especializado en oncología y radioterapia, reconocido por su enfoque y valiosos aportes para la protección y promoción de la salud pública del país, entre lo que se destaca sus medidas pioneras de control de tabaco".

En ese sentido, se expresó que su rol en la salud le significó al dos veces presidente (2005-2010 y 2015-2020) "un significativo respaldo social, determinando que fuerzas vivas del departamento de Maldonado solicitaran la nominación" del centro oncológico con su nombre.

Propuesta

El senador del Frente Amplio, Eduardo Antonini, propuso en octubre en el Senado que el Centro de Radioterapia y Oncología de San Carlos reciba el nombre de Vázquez.

“Creo que es un justo reconocimiento porque él fue uno de los que escuchó, entendió y propulsó la idea de la realización de este centro", dijo el legislador.

“Hace unos años hubo una iniciativa popular de la Comisión de Amigos del Hospital de San Carlos, y de diferentes vecinas y vecinos de Maldonado, que plantearon la realización de un centro de radioterapia y oncología que fuera para toda la región este y que estuviera ubicado allí en San Carlos”, expresó Antonini en su momento.