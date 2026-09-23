Gandini recibió respaldo de Lacalle Pou y señaló: "Que vengan a investigar el local, están las 14 cámaras"

El director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, Jorge Gandini, volvió a ponerse a disposición de la Justicia luego de que Pablo Leiva, asesor del edil blanco de Montevideo Gonzalo Gómez, recibiera una condena por delito de lavado de activos en un operativo en el que se incautaron armas, drogas y más de $ 3.000.000. El curul pertenece al sector del exsenador nacionalista.

En diálogo con el programa Palabras Cruzadas (radio Sarandí), Gandini señaló que lo primero que quiso hacer en la conferencia de prensa que convocó el martes fue "dar la cara". "Mi esposa está en la opinión pública porque soy su esposo. Si fuera esposa de alguien no conocido sería una investigación más. Soy una figura con trayectoria dentro de mi partido. Está dentro de la lógica. Si no se pasan límites estamos expuestos y tenemos que hacernos cargo", aseguró.

"Había que salir rápidamente cuando me enteré de esto. Me preguntaron lo que quisieron, me hice cargo. Todo lo que dije lo voy a poder sostener. Este señor (el condenado) no cambiaba dólares, hay pruebas de eso. El local tiene 14 cámaras, tiene dos metros por cuatro, ocho metros cuadrados, cuatro ventanillas, tres funcionarios por cada turno", agregó.

El dirigente del Partido Nacional aseguró que "dos o tres cámaras filman afuera y el resto registran todos los movimientos". "Las manos en cada una de esas ventanillas están filmadas, eso ayuda al funcionario cuando hay faltante de caja. Si cambiara a dólares puedo asegurar que no se cambian más de 700 dólares sin que deje su documento. Además, afirman que no era cliente de dólares, era cliente de pago de factura de BPS siempre de dos empresas constructoras desde hace dos años y medio", indicó Gandini.

En ese sentido, dijo que la franquicia de cobranzas su esposa "la tiene hace 13 meses, pero las funcionarias más antiguas vienen del dueño anterior". Al condenado "lo conocen hace mucho tiempo, es vecino del barrio, conocido del supermercado de ahí".

Jorge Gandini en conferencia de prensa. Foto: Ignacio Sánchez.

"Si quieren saber cómo lavaba tiren de esas facturas, que están localizadas todas. Para la funcionaria es un cliente que viene y paga dentro de la norma establecida. Por eso no reacciona el sistema de control. Cobra, carga la máquina en tiempo real y hay un software que dice que si pagó de más en efectivo salta. Si no salta es porque está permitido. Está todo controlado, hay un oficial de cumplimiento que controla todo. El tipo no cambia con cambio chico porque sino se regala", consideró Gandini.

Además, reiteró su disposición ante la Justicia. "Que vengan, está todo. Están las 14 cámaras y los audios de estos 13 meses y todo registrado por Abitab. Que pidan el informe a los oficiales de cumplimiento a ver si hay un solo incumplimiento. Estamos a disposición de Fiscalía mi señora y yo, y las encargadas del local. Vayan a mi declaración jurada de la Jutep, que es compartida", aseveró.

El vínculo del condenado con el edil Gonzalo Gómez

Por otro lado, Gandini sostuvo que "no sabía" que el ahora condenado estaba contratado como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez. "Lo contrató Gonzalo, que tiene a cinco personas en su secretaría. Dos de ellas la pusimos nosotros, desde la agrupación. Luego él contrató a tres personas más, uno es Lucio, militante y amigo de él. Otro es el padre de Lucio, cómo llegó el padre no lo sé", dijo el exsenador blanco.

"Estoy esperando que llegue Gonzalo que está en China. Yo supongo que se lo recomendó el hijo, pero es una suposición mía", añadió.

En ese sentido, explicó que le "consta" que el condenado "nunca militó" en su lista (la 250). "El hijo sí, tiene 19 años, integra la juventud del partido, es trabajador, estudioso, no tiene malos hábitos ni plata que le sobre", expresó.

Ante la condena, a Pablo Leiva se lo desvinculó de la Junta Departamental de Montevideo, pero políticamente este tema no termina ahí, porque su hijo —quien estuvo en la mira en una primera instancia, pero después fue liberado y desvinculado de la investigación— continúa como asesor del edil, pese a críticas ya públicas de importantes dirigentes blancos. Sobre esta situación, Gandini sostuvo: "La versión que tengo es que el padre le decía a su hijo y a Gonzalo que trabajaba en un cambio céntrico e importante".

Gandini señaló que habló con el expresidente Luis Lacalle Pou, quien lo respaldó. "Es un tipo que conoce de estas cosas y además me conoce a mí, mucho", concluyó el dirigente nacionalista.