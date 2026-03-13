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El País Información Política

El Partido Nacional lamentó el fallecimiento de Carlos Lombardo, esposo de la senadora Graciela Bianchi

"A Graciela, a su familia y demás seres queridos, les hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias en este momento de dolor", señaló el partido en sus redes sociales.

El País
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13/03/2026, 15:16
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Comision Permanente del Parlamento
Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

El Partido Nacional lamentó este viernes a través de sus redes sociales el fallecimiento de Carlos Lombardo, esposo de la senadora Graciela Bianchi.

"Con mucho pesar comunicamos el fallecimiento de Carlos Lombardo, esposo de la senadora Graciela Bianchi. A Graciela, a su familia y demás seres queridos, les hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias en este momento de dolor", señaló el partido en su cuenta de X.

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Sebastián Da Silva, su compañero de bancada, lamentó la muerte de Lombardo y en redes sociales expresó su apoyo a Bianchi. "Se fue Carlos, el compañero de vida de @gbianchi404 . Un tipazo como pocos. Ahora a arropar a Graciela y a sus hijos y nietos. Que descanse en paz", indicó el legislador nacionalista en X.

Aire Fresco, sector de la legisladora, también manifestó sus condolencias. "Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Carlos Lombardo, esposo de la senadora Graciela Bianchi. Hacemos llegar a Graciela, a su familia y a sus seres queridos nuestras más sentidas condolencias en este momento de dolor", indicó la agrupación nacionalista.

Conferencia por acuerdo de Por la Patria y Aire Fresco del Partido Nacional
Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.
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