El Partido Nacional lamentó el fallecimiento de Carlos Lombardo, esposo de la senadora Graciela Bianchi
"A Graciela, a su familia y demás seres queridos, les hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias en este momento de dolor", señaló el partido en sus redes sociales.
El Partido Nacional lamentó este viernes a través de sus redes sociales el fallecimiento de Carlos Lombardo, esposo de la senadora Graciela Bianchi.
"Con mucho pesar comunicamos el fallecimiento de Carlos Lombardo, esposo de la senadora Graciela Bianchi. A Graciela, a su familia y demás seres queridos, les hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias en este momento de dolor", señaló el partido en su cuenta de X.
Con mucho pesar comunicamos el fallecimiento de Carlos Lombardo, esposo de la senadora Graciela Bianchi.— Partido Nacional (@PNACIONAL) March 13, 2026
A Graciela, a su familia y demás seres queridos, les hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias en este momento de dolor.
Sebastián Da Silva, su compañero de bancada, lamentó la muerte de Lombardo y en redes sociales expresó su apoyo a Bianchi. "Se fue Carlos, el compañero de vida de @gbianchi404 . Un tipazo como pocos. Ahora a arropar a Graciela y a sus hijos y nietos. Que descanse en paz", indicó el legislador nacionalista en X.
Se fue Carlos, el compañero de vida de @gbianchi404 . Un tipazo como pocos. Ahora a arropar a Graciela y a sus hijos y nietos. Que descanse en paz . 🙏🏿— Sebastian Da Silva (@camboue) March 13, 2026
Aire Fresco, sector de la legisladora, también manifestó sus condolencias. "Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Carlos Lombardo, esposo de la senadora Graciela Bianchi. Hacemos llegar a Graciela, a su familia y a sus seres queridos nuestras más sentidas condolencias en este momento de dolor", indicó la agrupación nacionalista.
Desde Aire Fresco expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Carlos Lombardo, esposo de la senadora Graciela Bianchi.— Aire Fresco (@AireFrescoUy_) March 13, 2026
Hacemos llegar a Graciela, a su familia y a sus seres queridos nuestras más sentidas condolencias en este momento de dolor.
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