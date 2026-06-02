El análisis de Arbeleche sobre Uruguay: "Estamos arañando un crecimiento potencial y son números bajos"

La exministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, participó este martes de un evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) titulado "Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación". Allí, la jerarca de la pasada administración hizo referencia a las políticas implementadas a principio del gobierno de Luis Lacalle Pou, el crecimiento económico del Uruguay y "el tsunami" de la inteligencia artificial (IA).

Arbeleche sostuvo que "la estabilidad" económica de un país es "simplemente un punto de partida". En ese sentido, señaló que Uruguay "es un país con estabilidad política, económica y social", pero que eso "no es suficiente".

"Todavía nos falta dar un salto en términos de crecimiento económico, estamos arañando un crecimiento potencial -en el entorno del 2%- y esos son números bajos", apuntó la exministra.

Señaló que Uruguay aún necesita invertir y aumentar su productividad, así como "aprovechar el tsunami de la inteligencia artificial", que para el país, es "una enorme oportunidad".

La postura ante los contratos heredados de UPM

En referencia a la cuestión fiscal en Uruguay, Arbeleche sostuvo que hay "varios elementos" que explican la estabilidad del país. Uno de esos elementos, detalló la economista, es "el cumplimiento de las reglas de juegos y de los contratos".

Sostuvo que cuando asumió como ministra de Economía y Finanzas a principios de marzo de 2020, la administración "tenía diferencias" con el contrato firmado por parte del gobierno anterior (de Tabaré Vázquez) con la empresa finlandesa UPM, pero que "jamas se pensó en no respetar ese contrato".

Azucena Arbeleche. Foto: Archivo El País.

"Creo que otro elemento importante tiene que ver con la comunicación de lo que se está haciendo, con el diálogo, con escuchar a las personas y al sector privado, que en definitiva es el motor de crecimiento", apuntó la exjerarca.

En la misma línea, señaló que otro elemento importante es "tener luces cortas pero también luces largas". "En esto de tener las luces largas, no solamente hay que atender la emergencia de hoy, pero también pensar en los CTI, y la compra vacunas", dijo Arbeleche en referencia a la pandemia de Covid-19.

Sobre el abordaje fiscal, Arbeleche señaló que se deben "construir políticas nacionales que trasciendan una administración".

Luis Lacalle Pou y Azucena Arbeleche en conferencia de Presidencia de la Republica sobre el Plebiscito de Seguridad Social a votarse en octubre de 2024, en la Torre Ejecutiva en Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

"La situación hoy puede ser compleja, pero hay que mirar hacia dónde se quiere ir, y luego que se tiene ese contenido, preguntarse '¿cómo institucionalizo esto?'", acotó.

"Si uno tiene un norte, si tiene una mirada clara, hay que ver de forma creativa cómo hacer para intentar mantener ese norte a pesar de la situación [de pandemia]", añadió Arbeleche.

Inteligencia Artificial y el mercado laboral del futuro

Arbeleche reiteró que los países en desarrollo como Uruguay "tienen una enorme oportunidad" para "tomar la IA".

"Eso nos permitiría dar un salto en términos de crecimiento", apuntó. "Obviamente está el gran desafío de que va a haber sectores que en esta transición van a perder empleo, y en eso hay un rol muy importante del Estado en coordinación con los privados para que la velocidad en la que se destruye un empleo sea la misma en que el otro- el de las nuevas tecnologías- lo absorba", concluyó.