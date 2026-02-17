Descentralización del INR, educación y Mercosur-UE: las prioridades del año legislativo

Fue un verano movido en el Parlamento, e incluso aún queda tela por cortar: esta semana irán tres ministros a la Comisión Permanente. Y a poco de que termine el receso, las distintas bancadas empiezan a delinear sus prioridades. Hay varios proyectos que concentrarán la atención al comienzo del año: el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la Universidad de la Educación son tres grandes ejemplos.

Más allá de que hay coincidencias en la importancia de algunos temas, hasta ahora la única de las grandes iniciativas que tiene el visto bueno del Frente Amplio (FA) y la coalición es el acuerdo con la Unión Europea. En las otras hay matices y se esperan meses de álgidas discusiones para alcanzar consensos.

El Partido Nacional tendrá el lunes 23 un encuentro en el que definirá las prioridades. El FA tendrá el suyo al día siguiente, con la particularidad de que los legisladores se reunirán con el presidente de su fuerza política, Fernando Pereira, y con cinco ministros: Economía, Gabriel Oddone; Cancillería, Mario Lubetkin; Interior, Carlos Negro; Desarrollo Social, Gonzalo Civila; y Trabajo, Juan Castillo.

Del Frente Amplio, el senador Daniel Caggiani indicó a El País que dos de las prioridades son ratificar acuerdos del Mercosur: con la Unión Europea-Mercosur y la EFTA. Pero lejos está de ser lo único previsto para este segundo año: se hará foco en la seguridad, sobre todo en el proyecto del Ministerio del Interior de descentralización y jerarquización del INR.

Cámara de Senadores. Foto: Estefanía Leal/El País.

El ministro Negro presentó la semana pasada esta iniciativa a la bancada del FA, pero no a los otros partidos. Por lo tanto, la oposición está atenta porque, aunque a priori hay consenso en la descentralización, se deberá dar la discusión sobre el cómo.

Del Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi indicó: “Si no viene con una piedra debajo del cangrejo, en principio, todos estamos de acuerdo con cambiar la naturaleza jurídica”. En una línea similar, el senador colorado Andrés Ojeda apuntó que le “gustaría” ver el proyecto porque lo único que sabe hasta ahora es que se desagrega del ministerio. Al tiempo que criticó que, pese a que Negro “habla de que va a impactar en el hacinamiento”, para que esto suceda “falta bajar la cantidad de presos o aumentar la cantidad de plazas” y no solo descentralizar al instituto.

Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry indicó a El País que, al ser “uno de los compromisos del programa del FA”, desea que se apruebe su propuesta de crear una dirección de Estadística y Criminología Aplicada en el Instituto Nacional de Estadística. Del Partido Independiente, el diputado Gerardo Sotelo expresó su apoyo al proyecto del integrante de Vamos Uruguay, así como señaló que la seguridad es un tema prioritario y aludió a la reforma del INR.

Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, en el Parlamento. Foto: Archivo El País

Caggiani señaló otra iniciativa a la que se dará prioridad: “El fortalecimiento de la institucionalidad de infancias y adolescencias”. También la atención estará en la restitución de los consejos desconcentrados en la ANEP con la participación de los trabajadores de la educación y, por otro lado, la creación de la Universidad de la Educación. Esto último lo calificó como un “desafío importante” y anunció que se convocó al ministro José Carlos Mahía para después de esta semana, en la que concurrirán tres ministros con llamado a sala o con interpelaciones.

De la Universidad de la Educación, Bianchi indicó a El País que el Frente Amplio sabe que no votarán un cogobierno. Y continuó: “El senador Sebastián Sabini me dijo que el proyecto está pronto. Va a ser difícil, pero vamos a tratar de buscar un camino del medio. Tienen el problema de que precisan dos tercios de los votos para la creación de un ente autónomo, lo que no tienen por sí solos”.

Vinculado a la educación, el senador colorado Robert Silva priorizará la “obligatoriedad y universalización desde los tres años de edad”, un proyecto de ley que impulsa desde la legislatura pasada.

Por otra parte, Ojeda dijo a El País que “hay dos grandes reformas pendientes” que son las “más importantes para encarar este año”, en referencia a la del Código de Proceso Penal (CPP) -la que Bianchi señaló que también van a “empujar”- y la del Código Penal (CP).

Robert Silva, senador del Partido Colorado. Foto: Estefanía Leal