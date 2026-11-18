El director de Jurídica de la Intendencia de Rocha, Federico Velázquez, se refirió este miércoles al procedimiento policial que tuvo lugar el pasado martes para la demolición y desalojo de una vivienda irregular en Barra de Valizas. El funcionario señaló que el operativo era en cumplimiento de una sentencia judicial que también fue confirmada por un Tribunal de Apelaciones.

La intervención produjo un fuerte enfrentamiento entre vecinos de la zona y los efectivos que trabajaban en el lugar, y resultó con una mujer de 56 años que fue herida en un pie con un balín de goma.

Entrevistado por el medio radial Difusora Rochense, Velázquez señaló que se había fijado la demolición con 20 días de antelación y que se había notificado a las partes interesadas.

"Ayer con el apoyo de la fuerza pública se cumplió la medida", indicó Velázquez, y reconoció que hubo "dificultades y resistencia". El jerarca reiteró que se cumplió un mandato judicial que culminó con un proceso "con todas las garantías".

Por otro lado, negó que la intendencia rochense esté "actuando contra sectores vulnerables de la población". En ese sentido, puntualizó que se está realizando "un control parejo" de la ocupación en las áreas costeras del departamento y de las construcciones sin autorización.

"No se trata de una acción contra un sector de la población, sino contra un sector del territorio, eso es distinto, es la defensa de las áreas comunes y del control de las normas de edificación, que es lo que posibilita el desarrollo de las inversiones", indicó Velázquez.

Consultado sobre las agresiones durante el desalojo, el jerarca indicó que la Policía concurrió al lugar como apoyo de la Justicia y del mandato de un juez. "Yo lo que vi en las redes es un grupo importante de personas resistiéndose al cumplimiento de una orden judicial", indicó. Relató que posteriormente hubo un "avance agresivo" hacia alguacil encargado de llevar adelante el mandato para "levantar el cumplimiento de la medida". "Estamos hablando de un delito, porque resistirse a una orden judicial implica eso", acotó.

Procedmiento de desalojo en Rocha. Foto: captura Rocha al Día.

Velázquez explicó que "como el avance continuó" hacia el alguacil, un policía efectúa disparos y uno de ellos impacta en el pie de una persona. "Eso es lo que se me informó por parte del personal municipal que estaba ahí", sostuvo.

En esa línea, aseveró que las fuerzas policiales concurrieron al lugar para "prestar garantías" de que se cumpliera la orden judicial. Añadió que la resistencia "no fue pacífica" y que el comisario encargado sufrió lesiones. "Esto va a ser resorte de una investigación judicial donde van a estar todas las garantías, porque los policías también portaban cámaras corporales", subrayó.

"Evidentemente hay alguien que se queda sin techo, eso va a ser analizado por los organismos competentes", sostuvo. Sobre esta persona, Velázquez indicó que lo que surge del expediente es que se trata de una ciudadana ecuatoriana "que parte del tiempo está en Uruguay y otra parte en Ecuador". Sobre el expediente, reveló que tiene cuatro años de antigüedad. "Llevó ese tiempo porque la persona tuvo todas las garantías del proceso" y que la intendencia "no fue a demoler de un día para el otro".

Cómo fue el proceso de desalojo y demolición

Las imágenes difundidas por los medios locales Esteña FM y Rocha Al Día registraron distintos momentos del episodio. En principio, la manifestación contra la intervención transcurrió de forma pacífica, con cánticos que aludían a “resistir" y cuestionamientos al personal policial presente.

¿Qué solucionamos hoy sacando a la gente de acá dentro, a una persona que tiene la única vivienda?”, preguntó uno de los vecinos. “Nosotros estamos trabajando, estamos dando cumplimiento a un decreto de la Justicia”, le respondió un efectivo.

Ante la negativa a desalojar, las fuerzas policiales intervinieron para expulsar a los ocupantes del terreno. Algunos gritaban que se aguardara la llegada del alguacil judicial, exigían un diálogo con una abogada y afirmaban que el procedimiento era incorrecto.

Desalojo de policía en Barra de Valizas, porque según aducen, esta familia estaba asentada en un predio que no les pertenece. (reactiva) pic.twitter.com/NJMH6Z4SPN — leo sarro press (@leosarro) November 17, 2026

La situación escaló de insultos a forcejeos, y finalmente disparos no letales. Según informó la Jefatura de Policía de Rocha, “varias personas se abalanzaron sobre el alguacil judicial actuante” y “uno de los oficiales efectuó disparos con balines de goma para dispersar a los agresores”.

Uno de los proyectiles impactó en el pie de una mujer de 56 años que “participaba en los disturbios”. Fue asistida en el lugar y trasladada al hospital de Castillos, para luego ser derivada a un centro asistencial de la ciudad de Rocha.

La jefatura señaló que el procedimiento se realizó tras una medida judicial de demolición, y que el operativo desplegado buscó “garantizar la seguridad de los equipos técnicos y del personal municipal que trabajaba en el lugar”.

Desde la Policía rochense añadieron que por el momento no hay detenidos, y la Fiscalía actuante ordenó tanto la pericia del arma del policía que disparó como el relevamiento de los videos que circularon.