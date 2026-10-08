Debate entre oficialismo y oposición por reducción de la pobreza: blancos piden "dosificar la euforia"

El gobierno y el Frente Amplio celebraron la reducción de la pobreza que registró el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), divulgado este miércoles y correspondiente al primer semestre de 2026, que indica que bajó la cantidad de personas bajo la línea de pobreza así como quienes viven en la indigencia. Sin embargo, desde la oposición matizaron la situación.

La reacción del gobierno y las críticas de la oposición tras los datos del INE

El presidente de la República, Yamandú Orsi, celebró que haya "95.000 personas menos bajo la línea de pobreza que un año atrás" y aseguró que esto se debe a que el gobierno decidió "poner primero a la gente". "Es una mejora importante, pero sabemos que falta mucho. Mi compromiso es seguir trabajando para que el crecimiento, el empleo y las políticas públicas mejoren las condiciones de vida para cada vez más uruguayos y uruguayas", expresó.

95.000 personas menos bajo la línea de pobreza que un año atrás.



Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando.



En el último año, la pobreza bajó de 17,7% a 14,8%. Y la indigencia pasó de 1,8% a 1,2%: una reducción de un tercio.



Es una mejora… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 7, 2026

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue en la misma línea: "95.000 personas menos bajo la línea de pobreza. Miles de familias que hoy viven un poco mejor. Sabemos que falta mucho, en eso se nos va la vida y en eso estamos trabajando: en poner los recursos y las políticas públicas donde más se necesitan. Gobernar es elegir prioridades. La nuestra es clara: que el crecimiento llegue a todos y que nadie quede atrás".

95 mil personas menos bajo la línea de pobreza. Miles de familias que hoy viven un poco mejor.



Sabemos que falta mucho, en eso se nos va la vida y en eso estamos trabajando: en poner los recursos y las políticas públicas donde más se necesitan.



Gobernar es elegir prioridades.… https://t.co/M5QAumtWvV — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) October 7, 2026

Desde el Frente Amplio también se aplaudió la mejoría y se destacaron acciones del gobierno para lograrlo: "La pobreza no baja sola. Baja cuando un gobierno la pone como prioridad en todas sus áreas: en el empleo, en los salarios, en las políticas sociales. Lo dijimos en nuestro programa: la indigencia y la pobreza son una emergencia nacional".

En este sentido se mencionó que "en Uruguay casi una de cada siete personas sigue viviendo en la pobreza" y por eso "la prioridad y el compromiso siguen siendo los mismos".

Ministros, senadores y diputados fueron en la misma línea y afirmaron que la reducción de la pobreza se debe a un aumento del empleo y del salario real, además de que se incrementaron los recursos destinados a programas sociales.

Sin embargo, desde la oposición se hicieron algunos cuestionamientos. "Son buenas noticias, pero hay que dosificar la euforia… Una mejoría no es todavía una solución. Lo importante es que se sostenga en el tiempo y se consolide como una tendencia", escribió en su cuenta de X el diputado Sebastián Andújar, del Partido Nacional.

Otro blanco, el senador Sebastián da Silva, dijo que la celebración de los resultados es una "falta de respeto". "Me imagino los 90.000 compatriotas viendo cómo usan sus 25.000 y pocos pesos de salario para el autobombo oficial", escribió y añadió: "Hay un país afuera del despacho, donde algunos nos seguiremos indignando cuando usan a los pobres".

No es propaganda . Es falta de respeto.

Me imagino los 90 mil compatriotas viendo como usan sus 25 mil y pocos pesos de salario para el auto bombo oficial.

Hay un país afuera del despacho, donde algunos nos seguiremos indignando cuando usan a los pobres pic.twitter.com/nOFOTJv4jb — Sebastian Da Silva (@camboue) October 8, 2026

En otra publicación continuó: "Ni uno solo de los que postean esta propaganda cobran 25.120 pesos con alquiler o 15.500 pesos sin alquiler para saber qué se siente salir de la pobreza. Usan a los pobres, los militan, los usan de trofeo".

La diputada frenteamplista Julieta Sierra salió en respuesta: "Muchos integrantes de la coalición opositora se pelean con la realidad, precisamente con los datos del INE sobre tener casi 100.000 personas menos bajo línea de pobreza en el último año. Lamento mucho que parezca que prefieran tener razón (aún cuestionando los datos de un sólido organismo) a que los resultados del gobierno den cuenta de que nuestros compatriotas mejoran su calidad de vida. Y por cierto, no es ningún dato triunfalista porque aún falta pero sí es un reconocimiento y estímulo a que vamos en la línea correcta. Seguimos".

Las cifras oficiales de la pobreza e indigencia en el primer semestre de 2026

La pobreza en Uruguay alcanzó en el primer semestre de 2026 al 11,6% de los hogares y al 14,8% de las personas, frente al 13,9% y al 17,7% respectivamente del primer semestre de 2025. Esos hogares y personas no superan el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias.

El margen de error de la encuesta es de 0,7 puntos para hogares y de un punto para personas, por lo que las diferencias respecto a 2025 (de 2,3 puntos porcentuales y 2,9 puntos respectivamente) son estadísticamente significativas. En la medición anterior, las diferencias entre primer semestre de 2024 y de 2025 estaban dentro del margen de error y por tanto se hablaba de estabilidad del indicador.

La indigencia (aquellos hogares y personas que no alcanzan el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades alimentarias básicas) también se redujo. En el primer semestre de 2026 el 1% de los hogares y el 1,2% de las personas era considerada indigente, frente al 1,4% y 1,8% respectivamente del primer semestre de 2025.

Las líneas de pobreza son cuatro, ya que se diferencian no solo por región (Montevideo e Interior) sino también por la condición de tenencia de la vivienda (inquilinos y no inquilinos). Esto es así ya que la nueva metodología de medición de la pobreza por ingresos (Línea de Pobreza 2017) establece canastas no alimentarias diferenciadas según estas características.

Inundaciones en viviendas del asentamiento irregular Alfonso Lamas, en la zona de Flor de Maroñas, por las intensas lluvias de temporal en la ciudad de Montevideo, tormenta de verano, pobreza, ND 20220118, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

¿Cuánto hay que ganar en Uruguay para no ser considerado pobre o indigente?

A junio pasado, una persona con ingresos menores a $ 6.736 en Montevideo y $ 5.775 en el Interior era considerada indigente.

A su vez, en Montevideo una persona inquilina con ingresos por debajo de $ 25.195 y una persona no inquilina con ingresos por debajo de $ 15.572 eran considerados pobres.

En tanto, en el Interior, una persona inquilina con ingresos inferiores a $ 20.257 y una persona no inquilina con ingresos por debajo de $ 13.540 eran considerados pobres.