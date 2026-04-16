Cruce entre colorados: diputado criticó a Sanjurjo por "trabajar en gobierno que quiere liberar 2.000 presos"

El diputado del Partido Colorado Walter Verri arremetió este jueves en su cuenta de X contra su correligionario Diego Sanjurjo, actual gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior.

Sanjurjo brindó más temprano este jueves una entrevista en Radio Sarandí, en donde dijo que le "hierve la sangre" cuando se hace referencia a críticas de senadores, incluso de su partido, a programas que viene aplicando la cartera.

"Hay políticos que yo a veces los escucho, incluso a veces de mi partido, que ligeramente salen en la tele o en la radio y se burlan de este tipo de programas", dijo Sanjurjo en referencia al programa Interruptores, el cual depende del Ministerio del Interior y ahora está en revisión.

"A veces me hierve un poco la sangre, porque son senadores que ganan $300.000 por mes, para estar todo el día en Punta Carretas y en el Palacio Legislativo, y se están burlando de gente que gana un sueldo mínimo y hace un trabajo que no se animaría jamás a hacer ninguna de esas personas", añadió.

Por su parte, Verri se expresó en su cuenta de X e indicó que a Sanjurjo le "molestó" que en la pasada interpelación al ministro del Interior Carlos Negro "un senador del Partido Colorado los desenmascaró y los hizo dar marcha atrás".

"Lo que te debería hacer hervir la sangre es trabajar para un gobierno que quiere liberar 2.000 presos, entre ellos los de delitos graves", expresó el representante colorado.

Lo que te debería hacer hervir la sangre es trabajar para un gobierno que quiere liberar 2000 presos, entre ellos los de delitos graves. La verdad es otra, te molesta que en la interpelación, un senador del @PartidoColorado los desenmascaró y los hizo dar marcha atrás. https://t.co/avPHRCIabI — Walter Verri (@walterverri) April 16, 2026

Sanjurjo llegó al Ministerio del Interior en el gobierno pasado, donde se desempeñó como coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito en el Programa Integral de Seguridad Ciudadana. Con el cambio de gobierno, el ministro Carlos Negro lo mantuvo en la cartera para trabajar como gerente en el Área de Estadística y Criminología Aplicada.

Qué son los "Interruptores"

Entre los programas de la cartera que Sanjurjo puso como ejemplo, se refirió a "Barrios Sin Violencia". Se trata de una iniciativa independiente de la Policía, llevada adelante por dos organizaciones civiles. Los interruptores, en su mayoría, son “miembros de las comunidades intervenidas y poseen un profundo conocimiento del contexto local”. El objetivo es que cuenten con credibilidad y acceso a las redes comunitarias.

La tarea de los interruptores es realizar una evaluación de riesgo cada vez que detectan un conflicto, para luego clasificar la gravedad de la situación y decidir el tipo de intervención necesaria. Esta puede incluir negociar acuerdos, como el pago de deudas, reubicar a personas amenazadas fuera del barrio o facilitar el acceso a servicios públicos para la provisión de asistencia.

"Son veinte personas que cobran un sueldo mínimo por hacer de los trabajos más difíciles de este país, son personas que se meten a bocas de droga a sacar a chiquilines, que convencen a narcos, a locos, a personas extremadamente violentas de no matar o torturar a alguien", dijo Sanjurjo sobre los "Interruptores".