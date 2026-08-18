Carolina Cosse reconoció "descontento de la población" con el gobierno: “Se necesita más y mejor política”

La vicepresidenta Carolina Cosse reconoció que existe “un descontento de la población” con el gobierno, aunque sostuvo que el Poder Ejecutivo trabaja “mucho y en serio” y mantiene “un rumbo justo”. En una entrevista con Lado B, de TV Ciudad, señaló que la administración debe atender ese malestar sin permitir que gane espacio la “antipolítica”.

“Es innegable que hay un descontento de la población, no se puede mirar para otro lado”, afirmó Cosse. Sin embargo, sostuvo que esa situación debe ser tenida en cuenta “pero no para retraerse” y cuestionó las corrientes que buscan “desprestigiar la política en el mundo”.

“La política es la base de las decisiones que deciden la vida de una democracia. Se necesita más y mejor política”, sostuvo la vicepresidenta, quien reclamó además “un diálogo profundo, sostenido, sistémico” y afirmó que dentro del Frente Amplio “se necesita mucho Frente Amplio”.

Cosse también defendió la gestión del gobierno de Yamandú Orsi y admitió que, en algunos aspectos, puede faltar ritmo. “Se están haciendo una cantidad de cosas bien, con un rumbo justo; el gobierno trabaja mucho y en serio. A veces el gobierno carece del ritmo que las cosas tienen hoy”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que los cambios estructurales requieren tiempo. “Transformar la realidad lleva tiempo, esfuerzo y acumulación”, afirmó.

Alejandro Sánchez, Carolina Cosse y Fernando Pereira, este sábado en el Teatro El Galpón. Foto: Leonardo Mainé.

Cosse defendió el plan de seguridad

Consultada sobre la inseguridad, la vicepresidenta reconoció que se trata de uno de los principales problemas del país. “El problema de la inseguridad es un problema en Uruguay y en el mundo. Es un problema muy difícil que no se resuelve con gritos en la tribuna”, afirmó.

Cosse defendió el plan de seguridad impulsado por el gobierno y destacó que fue elaborado con la participación de distintos actores. Según señaló, el diseño contó con el trabajo de “profesionales muy capaces”, asociaciones de la sociedad civil, académicos y la Policía.

La vicepresidenta planteó que ahora corresponde permitir que el plan se desarrolle y posteriormente evaluar sus resultados antes de determinar si son necesarios cambios.

Cosse. La vicepresidenta presentó el balance del año en un documento en el que sostuvo que se mantuvo el “principio de austeridad” en la cámara. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País.

“Hay que darle tiempo y evaluarlo, y cambiar cosas si es que hay que cambiarlas”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que el gobierno debe esperar a la instancia de evaluación, prevista para fin de año o cuando corresponda, para determinar qué medidas mantener y cuáles modificar.

“Si hay cosas que funcionaron se mantendrán y, si no, se harán los ajustes necesarios”, concluyó.