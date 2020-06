Blancos sobre audio viral de Argimón: "El Uruguay entero se ríe de la denuncia del FA"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"No hay nadie preocupado” en la bancada del Partido Nacional por el audio viral de la vicepresidenta Beatriz Argimón con el relacionista público Fernando Cristino. Senadores blancos consideraron que la decisión del Frente Amplio de elevar el tema a la Fiscalía es “una reacción infantil” y “el Uruguay entero se ríe de la denuncia”.

El escrito de la oposición iba a ser presentado ayer, pero se retrasó por el proceso de recolección de firmas de los 13 senadores, según supo El País. Aunque la vicepresidenta no quiso hacer comentarios al respecto, desde su colectividad política rechazaron la acción.

No hubo explicaciones de Argimón a la bancada nacionalista y tampoco se consideró necesario. “Le voy a dar un consejo a los padres que no le vayan a decir nada a sus hijos del cuco, porque si le dicen que existe, el Frente Amplio los va a acusar de que no salen a combatir a los cucos”, ironizó el senador Sergio Botana, del Partido Nacional.

Para el legislador, la decisión del FA de presentar el tema ante la Fiscalía demuestra “el nivel” que está teniendo la oposición. “El Uruguay entero se ríe de la denuncia (…) Me parece menos serio todavía que un partido político esté opinando de una conversación privada. No he visto a nadie preocupado en el Partido Nacional, aseguró.



En la misma línea, la senadora nacionalista Graciela Bianchi señaló a El País que Cristino es “una persona claramente alterada” y la denuncia es “una payasada”, por lo que supone “una reacción infantil”.

“¡Por favor! Este es un país serio, lo que tienen que tomar conciencia es que perdieron las elecciones. Estoy aburrida de decirlo, si entienden que, en medio de la emergencia, que tanto dicen que no es momento para tratar la LUC, tienen tiempo para perder en estas cosas, no sé”, señaló Bianchi.



Desde la óptica de la senadora, se trata de una “reacción infantil” como si la Fiscalía no tuviera trabajo. “Es un abuso y tiene como fundamento que la gente no los votó y que el presidente tiene un nivel de aprobación del 63%”, concluyó. En ese marco, dijo sentirse avergonzada por haber pertenecido al Frente Amplio: “Cada vez me convenzo más de haberme ido de esa coalición tóxica”.

Consultado por El País, el senador nacionalista Jorge Gandini consideró que son “suficientes” las explicaciones de Argimón en un comunicado donde deja en claro que no hay escuchas telefónicas. “Cada vez se demuestra más que este señor está mal de la cabeza y que Beatriz fue víctima de esa circunstancia. No da para erosionar la investidura vicepresidencial por eso, sabe el FA cuál es el resultado de cualquier investigación, pero si lo quiere hacer tiene el derecho”, indicó.

Los dos Luis.

“La intendencia de Maldonado me debe US$ 5.000, me llevaron a Punta del Este a ver si podía hablar con Luis. Luis habló con mamá y le dijo que faltaba una firma (para cobrar)”, le dijo Cristino a Argimón. Ella quedó en “hablar con Luis” para “agilizar” el pago.

Fernando Cristino realizó un vivo. Foto: Captura

El País consultó ayer al director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari quien señaló que “no se sabe” a quién nombra Cristino. “Luis es el director de Turismo que soy yo y Luis es el director de Hacienda, que es el que paga”, añadió por Luis Eduardo Pereira. Agregó que Argimón no lo llamó a él ni al director de Hacienda. “No habló conmigo y con Luis Eduardo tampoco, porque le pregunté”, acotó. “Todo es novelesco, es una estupidez”, concluyó Borsari.