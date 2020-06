¿Quién es Fernando Cristino, cuya conversación con Argimón se viralizó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Cristino", "Argimón", "#Tueco" son por estas horas los temas más seguidos en la red social Twitter y refieren a la conversación telefónica viralizada entre la vicepresidenta Beatriz Argimón y el relacionista público y empresario Fernando Cristino.

El contenido que despertó mayor preocupación en el diálogo fue la presunta práctica de escuchas telefónicas en el gobierno, lo que fue desmentido posteriormente por Argimón y por Luis Lacalle Pou.

Luego de que se viralizara el audio con la vicepresidenta, Cristino se pronunció en redes sociales, anunciando que iba a pedirle disculpas a Beatriz Argimón.

Sobre quién grabó la conversación hay versiones contradictorias del propio Cristino. "Perdón, yo no grabé ese video. Ese video lo grabaron y se viralizó. Yo la llamé y le creí. No entendía lo que pasaba.... De este teléfono no se puede grabar", dijo en un video que compartió este jueves en Instagram, pero anteriormente había dicho que sí, que había grabado la conversación y que había "avisado" a Argimón de la grabación.

Oriundo de Trinidad (Flores), Fernando Cristino (34 años) se inició en el medio en 2009 con la organización de desfiles, eventos y fiestas en boliches.

Tiene agencia y escuela de modelos (Cristino managment) y estuvo al frente de la gestión de revista Caras Uruguay, donde fue socio de uno de los hijos de Beatriz Argimón. Eso explica la familiaridad que se da en la conversación filtrada.

Según supo El País, el vínculo entre Cristino y el hijo de Argimón no terminó de la mejor manera. De hecho, hoy la revista está en otras manos.

El punto de inflexión en la carrera de Cristino fue un mega desfile que organizó en Punta del Este en el comienzo de la temporada 2018, que condujo con la argentina Julieta Prandi y remitió a los viejos desfiles de Roberto Giordano en el balneario.

Según argumenta Cristino, su socio para ese evento (que no era el hijo de Argimón) lo estafó en una cifra de 70.000 dólares. Después de eso, Fernando Cristino prácticamente desapareció del ambiente mientras los acreedores del desfile y de otros eventos lo buscaban.

En verano 2020 regresó al medio. Dijo haber padecido de una depresión en una entrevista que otorgó a Sábado Show. "Estuve durante un año muy mal de salud. De un día para el otro me cambió la vida. Invertí en un proyecto que no salió bien y no tuve el dinero para bancar todo porque me lo habían sacado por otro lado. Eso me afectó muchísimo económicamente porque yo era el director de la empresa. Los cheques estaban a mi nombre, yo los firmé, y el dinero que tenía que estar en esa cuenta no estuvo. Yo me hice cargo de todo, pero me costó en salud", declaró.

El verano pasado estuvo en la organización del Piriápolis Fashion Show, que contó con presencia de Eunice Castro, Fabiana Leis y Martina Graf, entre otras modelos de renombre. Por ese evento, sería el pago de 5.000 dólares que tendría pendiente la Intendencia de Maldonado con él, algo a lo que hace referencia en el diálogo con Argimón.

En una nota que dio hace unos días al programa Modo pillo (laX.uy), Cristino aseguró que su exsocio le sigue debiendo dinero y se refirió a una dura situación económica en el presente, agravada por la pandemia por coronavirus, lo que le impide la realización de eventos.

Habló del cobro que tiene pendiente con la Intendencia de Maldonado y aclara que no se habría liberado por la situación de pandemia.

"Hoy no tengo ni 100 dólares en mi bolsillo", dijo en la nota, emocionado. También dijo haber recibido amenazas de muerte, algo que ha repetido en sus redes sociales en los últimos días.

Escuchá la nota (comienza en el minuto 30:00):

Fernando Cristino también ha tenido incursiones en los medios. En el verano 2018 produjo un reality en una casa en Punta del Este y recientemente estaba al frente de Cristino magazine radio, los sábado de noche en Radio Universal.

Cantando "Color esperanza", Cristino compartió un video en Instagram donde habla de lo sucedido.