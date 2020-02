La vuelta de Fernando Cristino: "Estuve deprimido y encerrado en mí mismo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos veranos atrás, el más mediático de los mediáticos locales dejó de mostrarse públicamente. El RR.PP Fernando Cristino pasó de estar al frente de desfiles, eventos, boliches, revistas, programas de televisión y proyectos teatrales para aislarse en su casa sin ganas de salir. ¿Qué pasó? Cristino sostiene que sufrió una suerte de estafa que lo llevó a una profunda depresión. “Tuve que vender el auto e irme a la casa de mis viejos”, revela.

Tras tocar fondo, reapareció a fines de 2019 como representante de Melina Carballo, la modelo involucrada en un escandaloso romance con el argentino Federico Bal. Y una vez en el ruedo, logró concretar una temporada memorable en Punta del Este, donde realizó desfiles con la presencia de Pampita. “Me hablo con ella por Whats App”, asegura.

-¿Cómo es volver a hacer el Piriápolis Fashion Show, un evento que fue central en tu carrera como organizador de eventos?



-Me pone muy feliz. Los directores del Argentino Hotel me llamaron para hacer la cuarta edición de Piriápolis Fashion Show el próximo 22 de febrero a beneficio del jardín de infantes número 100.



-¿Qué va a incluir esta edición?



-Va a haber una pasada de desfile de fantasía, otra de famosas y otra a cargo de la diseñadora Verónica de la Canal. Va a tocar la banda Fit, el artista Tav Lust y estoy cerrando con Lío Ferro para que haga el cierre con Valentina Olguín.



-Venís de un verano muy intenso en el que organizaste eventos en Oh La Barra con Pampita como invitada especial, ¿cómo fue tu vínculo con ella?



-He trabajado con personas que se muestran de una forma y son de otra, pero con Pampita descubrí a una persona que se muestra tal cuál es. Es humana, cariñosa, profesional. Hoy en día me comunico con ella por Whats App para futuros trabajos. La acompañé a recorrer el shopping y la felicité por cómo es como persona y por todo lo que ha pasado en su vida.

Foto: Nicolás Gómez. Agradecimientos producción: New succes hotel , Beatriz Manaro, selft Estetica Bsas, Punta Location , Body Planet , Francisco Calvelo, Xime Varela



-¿Por qué estuviste alejado de los medios y de la exposición pública durante un año y medio?



-Estuve durante un año muy mal de salud. De un día para el otro me cambió la vida. Invertí en un proyecto que no salió bien y no tuve el dinero para bancar todo porque me lo habían sacado por otro lado. Eso me afectó muchísimo económicamente porque yo era el director de la empresa. Los cheques estaban a mi nombre, yo los firmé, y el dinero que tenía que estar en esa cuenta no estuvo. Yo me hice cargo de todo, pero me costó en salud. Estuve un año sin salir.



-¿Te estafaron?



-Me defraudaron. No llegó a ser una estafa porque me la hicieron bien. Se aprovecharon de mí con un número muy importante. El culpable soy yo por haber confiado en gente en la que no debería haber confiado. No voy a decir quiénes, pero eran amigos y socios.



-¿Tenían antecedentes?



-Sí.



-¿Cómo te hiciste cargo?



-Tuve que dar la cara frente a todo el mundo y generar nuevos negocios. En 2018 hice la revista Para Ti, pero no la pude sostener porque no estaba bien de salud. Me encerré en mí mismo.



-¿Qué tuviste que hacer para pagar?



-Tuve que empezar de cero. Me mudé a la casa de mis viejos, vendí el auto que tenía. Yo vengo de abajo y todo eso ya lo viví, pero después de ocho años de carrera me dolió tener que hacerlo.



-¿Por qué no estabas bien de salud?, ¿sufriste depresión?



-Sí.



-¿Llegaste a tener algún pensamiento fatal?



-No, nunca tuve un pensamiento suicida. Me encerré en un núcleo de cinco amigos y personas del medio. El que no vive una depresión no sabe lo que es: es luchar contra uno mismo. Yo luché, salí, di la cara y hoy me están abriendo las puertas porque saben quién soy y lo que me pasó.



-¿Vos solo fuiste víctima de situaciones o también te hacés cargo de errores propios?



-Sí, también dejé gente encargada que no sabía nada y no me protegió. Lo hacía por amistad o porque me había dado una mano antes. Mezclaba amistad con trabajo y así me fue...



-¿Tu vuelta al ruedo fue como representante de la modelo Melina Carballo frente a su romance con Fede Bal?



-Sí, ahí empecé a salir.



-Muchos coinciden en que ese romance estuvo armado, ¿vos fuiste quien lo gestionó?



-Si hubiera sido armado, no hubiera salido tan bien. A mí me convocan para llevar a Fede Bal a un boliche, y yo sumo a la influencer Melina Carballo a la mesa. Nunca pasó nada hasta la noche. Ahí la sedujo, hubo chispa y se besaron delante de todo el boliche. Al otro día me pidió que le cambie el pasaje para poder ir con ella a Punta del Este. Después se mostró con ella todo el tiempo. Eso le sirvió porque venía mal con la película y el Bailando, y esa semana se habló de eso.



-¿Por qué venía mal con su película (Crímenes imposibles)?



-Porque no fue un éxito...



-¿Entonces coincidís con lo que dijo Melina en que él la usó para beneficio propio?



-Le sirvió a ambos. Le sirvió primero a él, y después a ella para posicionarse y para que Marcelo (Tinelli) la invite al programa. Ella trabaja de eso, es comunicadora y modelo. El problema es que él no fue claro con ella. Le vendió el cuento del tío: le dijo que había amor cuando era una historia de un fin de semana.



-Y si les servía a los dos, ¿por qué no pensar que fue todo armado?



-Te lo digo como representante de ella: no fue armado.



-¿A vos te sirvió esta situación?



-Sí, me sirvió. No voy a ser hipócrita. A mí me sirve que ella vaya al Bailando. Ella quiere ir porque es una modelo que nos ha representado en varios certámenes del mundo y está en el pico de su carrera.