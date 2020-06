Fiscalía investiga supuesta amenaza contra Cristino, el hombre cuya charla con Argimón se viralizó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Fiscalía investiga una supuesta amenaza contra Fernando Cristino, el relacionista público cuya charla con la vicepresidenta Beatriz Argimón se viralizó en las últimas horas, de acuerdo a lo que informó Subrayado y confirmó El País.

Cristino presentó una denuncia en la Seccional 10, lo que propició esta investigación, a cargo de la fiscal de Flagrancia Silvia Porteiro.

En las últimas horas se viralizó una conversación privada entre Cristino y la vicepresidenta. "Nuestros teléfonos hay que cuidarlos mucho (...) Todo se sabe, todo queda grabado", se escucha decir a Argimón, quien agrega: "Al final del día, cuando se escuchan las llamadas y escucharon la tuya vinieron a hablar conmigo".

Consultada por El País este viernes acerca de esta charla, Argimón dijo: "A veces cuando me llaman atiende mi secretaria entonces les digo que me dejen el mensaje grabado y yo al final del día lo escucho". En este caso, agregó, devolvió el llamado porque Cristino pedía ayuda, aseguró.

"No hay nada de escuchas oficiales sino decir que cualquiera puede escuchar por ejemplo mis llamadas en altavoz o hackers. Nada más", dijo la vicepresidenta.



El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue también consultado esta mañana sobre la existencia de escuchas telefónicas a miembros del gobierno y contestó en rueda de prensa: "No. Es un disparate. Eso no cabe en democracia".

Sobre quién grabó la conversación hay versiones contradictorias del propio Cristino. "Perdón, yo no grabé ese video. Ese video lo grabaron y se viralizó. Yo la llamé y le creí. No entendía lo que pasaba.... De este teléfono no se puede grabar", dijo en un video que compartió este jueves en su cuenta de Instagram, pero previo a eso había dicho que sí había grabado la conversación y que había "avisado" a Argimón de la existencia de la misma.

Cristino estuvo al frente de la gestión de revista Caras Uruguay, y uno de sus socios en ese emprendimiento fue uno de los hijos de Argimón, motivo por el cual conocía a la vicepresidenta.