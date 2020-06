Cristino a Argimón: "Lo que usted hizo señora, y yo la denuncié en Fiscalía, es una amenaza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El relacionista público Fernando Cristino habló este martes acerca de las repercusiones que tuvo la viralización de una conversación privada que mantuvo con la vicepresidenta, Beatriz Argimón, días atrás.

"Lo que usted hizo señora, y yo lo denuncié en Fiscalía, es una amenaza hacia mi en otras palabras", dijo Cristino dirigiéndose a Argimón durante una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram esta tarde. "Si la señora vicepresidenta Beatriz Argimón quiere hacer denuncias hacia mi persona que las haga. Porque como ella bien dice en el audio para hablar hay que tener pruebas. Y yo las tengo", aseguró Cristino, quien dijo que ayer declaró ante la fiscal Silvia Porteiro.

El viernes El País había informado que Cristino había presentado una denuncia en la seccional 10 de Montevideo por una presunta amenaza que había recibido. "Ayer estuvimos más de dos horas con la fiscal", indicó hoy Cristino. "Si ese audio no se hubiera viralizado mi vida estaría más en riesgo, como me lo dijeron. No voy a entrar en ese tema porque con ese tema está Fiscalía", afirmó.

"Voy a ir hasta las últimas consecuencias, porque no le tengo miedo a nadie. Y sí denuncié en Fiscalía que lo que entendí en principio no era lo que me quería decir nuestra vicepresidenta. Mi ex amiga y ex madrina Beatriz Argimón. Nunca, nunca, le hice una amenaza. Le estoy diciendo: 'necesito urgente hablar contigo, porque necesito mi dinero, el dinero que tu hijo me debe, y me arrebató con su socio'", señaló durante la transmisión en Instagram.

"Cuando yo la entendí señora vicepresidenta Beatriz Argimón, y le estoy hablando a usted en este preciso momento, porque me bloqueó de su celular, igual que su hijo Santiago Acuña, siempre quise ir por las buenas, siempre quise hablar, siempre quise llegar a un acuerdo. Pero no lo hicieron. ¿Y sabe qué pasa? Tenía hambre. Y cuando uno tiene hambre va con la verdad y va hasta las últimas consecuencias", añadió Cristino.

"Entonces vicepresidenta le quiero decir que sí me sentí amenazado por usted, en otras palabras que dice: ‘Tené cuidado ya no estás hablando con Beatriz o con Luis, estas hablando con la vicepresidenta y el presidente. Ojo, mis abogados lo saben y yo los paré, me vinieron a hablar y yo los pare’. ¿Los paró para qué? ‘Yo les dije no, con Fernando no’ ¿Con Fernando no qué? ‘Yo les dije de Fernando me ocupo yo y es lo que estoy haciendo’. Muy bien, muchas gracias le dije yo", expresó Cristino en otro momento de la transmisión que realizó este martes.

"Sigo analizando el audio de la vicepresidenta y me sigue diciendo… Yo en el audio nunca hable de un dealer. Nunca hablé de llamadas grabadas. Sí la estaba grabando obviamente. ¿Por qué? Porque me estoy cuidando a mis chicos, porque si este audio no se viralizaba vaya a saber qué pasaba. Perdonen a los que no le gustó pero yo me cuido antes que nadie. Mi vida", sostuvo.

En la conversación entre Cristino y la vicepresidenta que se viralizó la semana pasada Argimón dice. "Nuestros teléfonos hay que cuidarlos mucho (...) Todo se sabe, todo queda grabado", se escucha decir a Argimón, quien agrega: "Al final del día, cuando se escuchan las llamadas y escucharon la tuya vinieron a hablar conmigo".

Consultada por El País el viernes acerca de esta charla, Argimón dijo: "A veces cuando me llaman atiende mi secretaria entonces les digo que me dejen el mensaje grabado y yo al final del día lo escucho". En este caso, agregó, devolvió el llamado porque Cristino pedía ayuda, aseguró.



"No hay nada de escuchas oficiales sino decir que cualquiera puede escuchar por ejemplo mis llamadas en altavoz o hackers. Nada más", dijo la vicepresidenta.

Ese mismo día el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue también consultado esta mañana sobre la existencia de escuchas telefónicas a miembros del gobierno y contestó en rueda de prensa: "No. Es un disparate. Eso no cabe en democracia".



Cristino, en entrevista con el programa radial Modo pillo, reveló los motivos de su llamada a Argimón. "Yo llamaba a mi examiga, a mi exmadrina, por dos temas. Uno, la deuda que tiene su hijo conmigo porque ella fue la que me dijo que trabajara con él. Y el otro tema que quería hablar con ella era que tenía una información y quería verificarla (con la vicepresidenta). Un periodista me había manejado cierta información y yo quería cuidarla. para que ese periodista no dijera algo falso", relató.