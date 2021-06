La ausencia de Cardoso y el rezongo de Lacalle a Orsi por afirmar que no hay diálogo con el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La orden del presidente fue clara. Antes del 19 de junio, día en que se conmemora el natalicio de José Artigas, el mausoleo de la Plaza Independencia debía estar iluminado. Ayer a las 7:44, antes de viajar a Sauce para iniciar los actos de recordación al prócer, Luis Lacalle Pou publicó en sus redes la foto del monumento a Artigas iluminado, con parte de la letra de A don José, escrita por Ruben Lena.

“Va alumbrando con su voz la oscuridad…”, escribió el presidente, con la intención de reafirmar que su gobierno tiene especial interés por las fechas y los símbolos patrios.



En contraste con las pasadas administraciones del Frente Amplio, Lacalle insistió en que su mandato se caracteriza por respetar las fechas patrias en el día que están marcadas en el calendario. La presencia de las autoridades es de especial interés del mandatario. Por eso -incluso en pandemia- ha convocado a todo su gabinete.



En las celebraciones de ayer hubo una ausencia notoria: la del ministro de Turismo, Germán Cardoso, quien atraviesa tiempos de cuestionamientos de parte de la oposición.



El Frente Amplio pidió de forma expresa su renuncia al tomar estado público las escuchas telefónicas en las que el ministro Cardoso aparece pidiéndole diferentes favores al excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, quien fue imputado por varios delitos, entre ellos abuso de funciones.



Al llegar Lacalle a Sauce, adonde fue para colocar una ofrenda floral frente a la casa donde vivió Artigas, uno de los primeros en saludarlo fue el intendente Yamandú Orsi. “¿Cómo vas a decir que es difícil el diálogo con el gobierno?”, le increpó el mandatario en un tono firme que fue percibido por los presentes.



El presidente se refería así a una entrevista que Orsi dio a Radio Sarandí el miércoles. “Ha sido muy difícil el diálogo con el gobierno. No pudimos instalarlo como cuestión sistemática, ni una señal para la ciudadanía”, dijo ese día. Esto molestó a Lacalle, quien sostiene que tiene diálogo fluido con algunos dirigentes, entre ellos Orsi.

Autoridades en el acto por el natalicio de Artigas. Foto: Juan Manuel Ramos.

“Con el gobierno”, aclaró el intendente ante el cuestionamiento. “Con el presidente no (hay problema)”, le dijo con una sonrisa y en voz más baja.



En sus visitas a las ciudades canarias, Lacalle suele reencontrarse con sus compañeros de militancia. “Tenés que hacerle un termo a un senador del Frente Amplio que le prometí”, le dijo a uno de sus seguidores. Luego le comentó a Orsi que el termo con la bandera uruguaya era para uno de “sus colegas”, el senador Alejandro Sánchez. “El quedó muy entusiasmado con eso”, le respondió el intendente.



Después el presidente lo invitó a la foto con los alcaldes. “Vení, intendente, te invitamos (a la foto) así te vamos a manguear a vos también. Te vamos a manguear bastante, no te escapes”, comentó el presidente entre risas.



Al acto se acercaron militantes de la tenencia compartida ante la separación de una pareja con hijos. El presidente accedió a posar con una camiseta que reivindicaba la consigna: “No más hijos huérfanos de padres vivos. Tenencia compartida ya”, en referencia a un proyecto de ley que se discute por estos días en el Parlamento.

Acto por el natalicio de Artigas. Foto: Juan Manuel Ramos.

La que lo sorprendió fue Juanita, de 10 años, que se acercó para regalarle salchichón casero y darle una carta con la bandera de Artigas dibujada.



“Esa carta es para que vos la leas porque dice que estás en deuda con la gente del interior”, le acotó un hombre a su lado. “¡No yo nunca dije eso! Deje de mentir usted”, le increpó a los gritos la niña, y le pidió una foto al presidente.

Luego de los saludos a casi todos los presentes, unos 100 que concurrieron al acto, también hubo tiempo para las preguntas de los medios y allí el “tema estrella” fue el caso de Cardoso. Días antes, desde el entorno del ministro de Turismo hicieron saber que Lacalle Pou le había dado su respaldo.



“Con la información que tengo, que es la que ustedes me brindaron, la información de la Justicia y la información que me dio el ministro vía telefónica, no tengo objeciones”, dijo el presidente.



Allí hizo referencia a que en la cotidiana mucha gente se le acerca con pedidos que él luego remite a las autoridades competentes. Al ser consultado específicamente por la llamada de Cardoso para saber sobre un test de alcoholemia a una amiga de su pareja, el mandatario respondió: “No soy juez ético de nadie, sí de mí mismo. Si un ministro llama para esconder una prueba, al otro día no trabaja más en el Consejo de Ministros. Pero si es para averiguar, no sé, cada uno está en su derecho. Insisto, con la información pública, la de fiscal y la que me dio Cardoso, no tengo objeciones”.

La vicepresidenta Beatriz Argimón y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, acompañaron a Lacalle a Canelones. “Miren que en Plaza Independencia está todo el gabinete”, comentó un asesor del mandatario a los medios.



Pero faltaron tres. Uno fue José Luis Falero, quien se recupera de una intervención quirúrgica. El de Ganadería, Carlos María Uriarte, estaba en el interior del país por asuntos personales. Y Cardoso también faltó.



El País consultó a los asesores del ministro de Turismo, quienes explicaron que estaba de gira por Soriano y tuvo actividades hasta últimas horas del viernes. El acto de ayer en Plaza Independencia fue marcado para las 11, pero por la hora que emprendió la vuelta a Montevideo no le daba para hacerse presente, comentaron las fuentes.

Lacalle Pou en el acto por el natalicio de Artigas. Foto: Juan Manuel Ramos.

El planteo de Lacalle al ministro Adrián Peña El protocolo que estableció Lacalle para cada acto patrio es elegir a dos de sus integrantes de gabinete para que lo acompañen a colocar la ofrenda floral. La elección busca dar señales. En el anterior convocó a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, quien estaba siendo interpelada por el Frente Amplio en ese tiempo. “Venís vos, Omar”, le dijo esta vez al ministro de Industria, Omar Paganini, quien ha concretado importantes inversiones en materia tecnología en las últimas semanas.



Ayer el otro elegido fue el titular de Ambiente Adrián Peña, ministro en representación del Partido Colorado. El jerarca fue de vestimenta informal al acto y fue observado por el mandatario. “Mirá que tu cargo pende de un hilo”, le dijo el presidente. “Estoy casi echado”, respondió Peña entre risas. El de Educación, Pablo da Silveira, comentó: “Te saca una amarilla-naranja”. El colorado explicó que se iba luego a una recorrida con productores. “Vení, entrás vos, Ale (Alejandro), por la pilcha nomás”, le gritó a un militante que había ido a acompañar. De todos modos el ministro Peña sacó lo positivo de su atuendo: “Tenés un ministro popular”, acotó, y luego concurrió a colocar la ofrenda a los pies del mausoleo.

Lacalle Pou en el acto por el natalicio de Artigas. Foto: Juan Manuel Ramos.

Para Orsi, el tema de Cardoso está cerrado Para el intendente frenteamplista Yamandú Orsi, es hora de dar vuelta la página sobre el episodio del ministro Cardoso. “Fiscalía habló y fue claro, el FA planteó lo que tenía que plantear y el gobierno respaldó”, dijo a radio Uruguay luego del acto en Sauce. Sobre los vínculos entre las jerarquías, dijo: “El vínculo existe, el tema también es con qué finalidad utiliza uno los vínculos. Tiene que estar al servicio de la gente, y eso lo hacemos diariamente”, subrayó Orsi. “Todo el tema referido a la persona de Cardoso ya está suficientemente discutido. Ahora hay que seguir adelante, tenemos que seguir trabajando con él porque tenemos una muy buena relación por los temas de turismo”, agregó.



Para varios dirigentes del Frente Amplio, Orsi es una de las figuras para pelear por la presidencia en 2024. El senador Alejandro Sánchez fue uno de los que hizo pública esa visión. El intendente de Canelones se ha desmarcado de algunas decisiones orgánicas del Frente Amplio.