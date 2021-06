Álvaro Delgado: "Si a la coalición le va mal la alternativa vuelve a ser el FA; gana el FA"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, consideró que la coalición que se formó en las últimas elecciones "vino para quedarse" y aseguró que ninguno de los partidos que la integra hoy "piensa que hay una alternativa diferente". "Si a la coalición le va mal la alternativa vuelve a ser el Frente Amplio, gana el Frente Amplio", dijo.

"El desafío es colectivo y el compromiso, con todos los integrantes de la coalición de gobierno, también", expresó el jerarca durante una entrevista en Café Jurado, liderada por el periodista Daniel Castro. "Si al gobierno le va bien, o le va relativamente bien, es probable que le renueven la confianza a la coalición", agregó.



En la misma línea, Delgado recordó que durante la campaña el entonces candidato Luis Lacalle Pou mostraba las coincidencias que tenía el Partido Nacional con el resto de los partidos. "¿Y cómo alguien podía estar en un acto del Partido Nacional mostrando los programas de los otros partidos y hablando de coincidencias? Bueno, porque no estaba pensando solo en octubre, estaba pensando en noviembre", expresó.



De todas maneras, el jerarca aseguró que hubo mucha gente que no estaba mentalmente preparada para votar un candidato que era de otro partido porque era parte de un proceso de coalición. "Ahora ese tema ya está internalizado hoy", aseguró.



Consultado respecto a cómo se resolverá después el legítimo interés de cada uno de esos partidos para efectivamente ser gobierno, Delgado respondió: "Partimos de que queremos volver a ser gobierno, creemos ser merecedores nuevamente de la confianza de la gente y para eso tenemos que hacerlo lo mejor posible", expresó y agregó: "Tenemos que mirar siempre noviembre, más allá de octubre que es cuando competimos. Somos competidores pero complementarios, competidores pero además socios. Esa ambivalencia aparente la tenemos que manejar con mucha inteligencia sabiendo cuál es el final".



"Estamos jugados a eso, a pesar de que el gobierno comenzó condicionado con una pandemia que no es de origen nacional, es una pandemia mundial, y que va a condicionar el primer año de gobierno", dijo.



El secretario de Presidencia consideró que la misma fórmula de coalición se repitió una vez más para las elecciones departamentales, cuando la economista Laura Raffo fue impulsada por los cinco partidos del oficialismo con el objetivo de que llegara a la Intendencia de Montevideo.



"En Montevideo le faltó preparación", explicó en referencia al lema bajo el cual Raffo se lanzó a la candidatura. Asimismo indicó que es posible que esta misma fórmula de ir bajo una coalición se podría repetir en Canelones o en Salto, por ejemplo.