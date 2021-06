Lacalle: si un ministro "llama para esconder una prueba, al otro día no trabaja más en el Consejo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las 09:00 horas de este sábado el presidente Luis Lacalle Pou, se hizo presente en Sauce, Canelones —lugar de origen de José Artigas— por la conmemoración del 257° aniversario de su natalicio. Acompañado de autoridades, entre las cuales estaban el intendente de Canelones Yamandú Orsi y la vicepresidenta Beatriz Argimón, el presidente colocó una ofrenda floral frente al solar de Artigas y habló con la prensa.

Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi rinden homenaje a Artigas en Sauce, Canelones. Foto: Juan Manuel Ramos.

Lacalle fue consultado nuevamente sobre la polémica en torno a las escuchas telefónicas en las que el ministro de Turismo Germán Cardoso aparece pidiéndole diferentes favores al excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, quien resultó imputado por el delito de abuso de funciones.



"Con la información que tengo, que es la que ustedes me brindaron, la información de la Justicia y la información que me dio el ministro vía telefónica, no tengo objeciones", explicó el presidente.



“Ustedes saben cómo funciona. El otro día un señor de un kiosquito me dijo que le habían sacado la pensión, yo llamé al BPS, a uno de los directores, para que me averigüe por qué le habían sacado la pensión a esa persona. Eso que hice, como estas cartas que me llevo, son pedidos, que los voy a tramitar en los distintos organismos", dijo Lacalle.



Consultado específicamente sobre el pedido de Cardoso para averiguar por una espirometría de una conocida de él y de su pareja, Lacalle afirmó: "No soy juez ético de nadie, sí de mí mismo. Si un ministro llama para esconder una prueba, al otro día no trabaja más en el Consejo de Ministros. Pero si es para averiguar, no sé, cada uno está en su derecho. Insisto, con la información pública, la de fiscal y la que me dio Cardoso, no tengo objeciones".