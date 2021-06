La respuesta del ministro Germán Cardoso al pedido de renuncia que hizo el Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, fue consultado este viernes en Río Negro sobre el pedido de renuncia que solicitó en las últimas horas la bancada de legisladores del Frente Amplio, tras su aparición en escuchas telefónicas realizadas al excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, imputado por cinco delitos.

"Es una situación que está absolutamente clara y saldada, tanto el fiscal de la causa como el fiscal de Corte se pronunciaron en el sentido de que las escuchas telefónicas que habían en lo que respectaban a mi persona y a mí intervención no revestían ningún hecho delictivo, ni pedía ningún beneficio personal para mí. Eran pedidos a la Jefatura de coordinación", indicó el ministro en rueda de prensa.

"Imagínense el fuerte vínculo que hay entre el turismo y la seguridad. Claro que hablo con el coordinador de la Jefatura, con el jefe, subjefe, con el director nacional de Caminera, de Bomberos, y voy a seguir hablando todo lo que tenga que hablar, porque si no lo hiciera, no estaría haciendo bien mi trabajo. Es mi responsabilidad hacerlo", agregó.

En esa línea, el secretario de Estado aseguró: "si hay un desborde social, aglutinamiento de personas en un lugar, como es una de las escuchas, hay alteración del orden público, picadas, música a todo volumen, consumo de sustancias y yo no llamo a la policía por eso, yo estoy en omisión".

"Tengo que hacerlo, debo hacerlo, y eso es lo que hice. Si se me cuestiona porque una empleada doméstica que trabaja en mi edificio fue acosada psicológicamente y verbalmente por una persona, hizo la denuncia en dos oportunidades, y amargada, llorando, que ya no sabía qué hacer y yo levanto un teléfono para pedir que la atiendan y le den contención en la Comisaría de la Mujer y la Familia, lo volvería a hacer", subrayó.

"Si eso es lo que se me cuestiona, evidentemente se quiere poner un tema en discusión para distraer la atención. El Frente Amplio tiene que responder sobre US$ 225 millones por estas obras que despilfarraron en la regasificadora, que el contador Astori, con mucha sensatez -nobleza obliga- reconoció que fue un capricho y antojo para enterrar ese dinero allí. Esos son los temas que importan al país, que son realmente de relevancia, y se sale a querer distraer la atención para generar otros títulos de prensa que no tienen contenido", dijo Cardoso.

Tal como indicó ayer de mañana, el ministro afirmó: "Estoy muy tranquilo con mi accionar. Tengo el respaldo del presidente de la República, de mi partido político y dirigentes políticos de toda la coalición multicolor".

Sobre el respaldo que obtuvo de integrantes de la coalición desde un principio, Cardoso dijo: "La Justicia actuó y ya se pronunció. Creo que mala cosa sería entrar en una 'venezuelización', o lo que exista acá enfrente, querer desde el sector político presionar a la Justicia para lograr rédito político. Eso es lo que el Uruguay no debería de hacer".

"En este caso, obviamente que la Justicia actúe, actuó, y que investigue todo lo que tenga que investigar", remarcó Cardoso.