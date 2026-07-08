Andrade advierte distanciamiento entre militantes del FA y el gobierno y reivindica debates en la interna

El secretario general del Partido Comunista y también senador del Frente Amplio Óscar Andrade habló este miércoles acerca de lo que él entiende como un distanciamiento entre una parte de la militancia y el gobierno que lidera Yamandú Orsi, en un contexto de crecimiento de la desaprobación de la gestión incluso entre los votantes de izquierda.

Andrade, quien reivindica una serie de medidas que está aplicando el gobierno y otras que se incluyeron en la Rendición de Cuentas con el objetivo de aplicar próximamente, dijo que "no hay una razón única" para la baja aprobación de la gestión, pero "en cualquier recorrida encontrás una mirada crítica, en algún caso hasta de hartazgo" que "es necesario revertir".

En diálogo con En Perspectiva (Radiomundo), el senador manifestó que lo que falta es "protagonismo de la sociedad" en los cambios que se proponen: "Una transformación que ponga en el centro los intereses de las grandes mayorías no se puede lograr si las mayorías no participan de esa transformación. Nuestro desafío de la democracia es lograr que la sociedad se involucre en distintos niveles".

Consultado al respecto de una expresión usada por él mismo días atrás acerca de que "muchos militantes ven al gobierno como un hijo no querido", Andrade ratificó los dichos y refirió a la "lejanía" o incluso "ajenidad". En 2024, consideró, "no ganaron Yamandú y Carolina" sino "una larga tradición" de "luchas obreras" y "universitarias" vinculadas a "una recuperación de una perspectiva del artiguismo popular de esa primera revolución de la patria vieja". Pero hoy "hay una cantidad importante de compañeros que no se sienten parte", lo cual representa "un problema grave".

La corrección que debe hacer el Frente Amplio, en la visión de Andrade, es entender que "el proceso de transformación no se hace solo desde la institucionalidad del gobierno, hay una parte del cambio que se juega en la cancha de la sociedad, en la cancha de la política".

Óscar Andrade, senador del Frente Amplio. Foto: Natalia Rovira

"Es tal el nivel de desigualdad que la respuesta tendría que haber sido más contundente", dijo Andrade

Por otro lado, el dirigente comunista deslizó críticas a la velocidad en la que el gobierno decidió abordar algunos problemas del país como la pobreza infantil: "Es tal el nivel de desigualdad que la respuesta tendría que haber sido más contundente".

Refirió entonces a un concepto aludido desde la administración, fundamentalmente desde el equipo económico que dirige Gabriel Oddone. Consideró que "si el margen de endeudamiento es poco" y "tenés un conjunto de cuentas a pagar" que generan "restricciones fiscales", la posibilidad es "buscar más recursos para atender el drama", como por ejemplo colocar nuevos impuestos o "revisar el gasto tributario". Recordó la idea planteada por el Pit-Cnt y sectores del Frente Amplio como el PCU o el Partido Socialista de gravar al 1% más rico de la sociedad y contrarrestó el argumento de que eso podría desacelerar el crecimiento de la economía por la eventual pérdida de inversión preguntando si "no apagar el fuego" de la pobreza infantil "no termina saliendo más caro mañana".

"Sin depreciar las becas Butiá, el aumento del Bono Crianza, la unificación de las partidas, los ajustes salariales diferenciados, miremos el tamaño del fuego que tenemos que apagar: ¿alcanza con estas medidas para apagarlo?", preguntó.

Así las cosas, Andrade señaló que no hay "derecho" a que haya niños y adolescentes en la pobreza y por tanto "la respuesta que hay que dar tiene que ser más arriba", pero ratificó que "la alternativa" al proyecto del Frente Amplio hoy "es más desigual", en referencia a los partidos de oposición.

Por último, Andrade fue consultado acerca de los debates internos que ha instalado su fuerza política, el PCU, criticando gestos del gobierno fundamentalmente a nivel geopolítico. Respondió que la discusión "más dolorosa" con el gobierno de Orsi fue "la no identificación del genocidio en Gaza", pero también recordó como "inoportuno subirse a un portaviones" de Estados Unidos en un momento de "agresión a América Latina".

"Ante una situación de barbarie, no hay espacio para la neutralidad", expresó y reconoció que estos cuestionamientos a las acciones del gobierno pueden afectar la imagen, pero "hay debates que es sano que la izquierda los dé".

"Nos parece importante que mantengamos una discusión política que no está solamente en el PCU sino en toda la izquierda de cómo pararse en una situación de estas características", lanzó.