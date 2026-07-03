Andrade habló de un "problema grave" para el FA: "Muchos militantes ven al gobierno como un hijo no querido"

El senador Óscar Andrade, secretario general del Partido Comunista, reconoció que hay una buena parte de la militancia del Frente Amplio que está enojada con el rumbo del gobierno y que esto es independiente de la tendencia de los indicadores económicos y sociales porque falta construir "subjetividad" en torno al proyecto político, pero además hizo una autocrítica al entender que algunos dirigentes de izquierda se han comportado como "Bambis" a la hora de discutir con la oposición en el debate público.

Andrade, quien destacó diversas medidas que ha tomado el gobierno por entender que van en la dirección correcta, afirmó que entre la militancia hay una parte "muy importante" que "ve al gobierno como un hijo no querido" y consideró que "si no se construye en torno al proyecto político determinada subjetividad" se está ante un "problema grave".

Distancia con la militancia y la "anemia emocional"

En diálogo con el programa Lado B de TV Ciudad, el senador consideró que hoy "un proyecto popular va contracorriente" porque la ideología predominante es la "neoliberal", que a su entender implica "que a los muy ricos les tiene que ir muy bien" y para eso "hay que generar todas las condiciones" como "desregular, bajar salarios, un Estado mínimo", y "una vez que a los muy ricos les vaya bien eso va a desparramar en el conjunto de la sociedad". Esto acompañado de "un individualismo exacerbado" que implica que "si a mí me va bien, el resto no me importa". "Bichos que nos comemos entre nosotros y nos peleamos por los lugares", resumió Andrade.

En este contexto, afirmó que el Frente Amplio tiene "un proyecto popular" que implica "construir una sociedad que tenga como principio la solidaridad, no más niños con hambre, que el trabajo, la educación y la vivienda sean un derecho". "Eso solo lo podés lograr con amplia participación de la sociedad. Entonces si tenés la militancia, que es la que te protege el proyecto político, en condiciones de poca sintonía con el proyecto político, el problema es grave", añadió. Y esto, a su entender, va más allá de las medidas del gobierno que se pueden "defender" y de lo aún está "en el debe".

Yamandú Orsi y Oscar Andrade Foto: Ignacio Sánchez

Andrade recordó una frase de uno de los máximos exponentes frenteamplistas, Líber Seregni, quien decía que "con el Frente Amplio el pueblo llega al gobierno". "No decía que con el Frente Amplio va a haber un gobierno que va a tomar medidas que van a beneficiar a amplios sectores; no, el pueblo llega al gobierno. Ese proceso de radicalizar la democracia es imposible en el estado actual que tenemos en la izquierda, que es mayoritariamente de distancia con el gobierno", consideró el dirigente comunista, quien interpretó que este problema solo puede resolverse "escuchando e incorporando mucha crítica".

"El congreso del Frente Amplio de este año tiene que tratar de poner proa a eso, cómo resolvemos un problema que las izquierdas de toda América Latina, no solo uruguayas, no lograron resolver", apuntó y agregó: "Nuestro proyecto tiene que sintetizar en amplísimos sectores del pueblo comprometido porque no hay gobierno popular con anemia emocional y democracia de baja intensidad".

Consultado acerca de si a este gobierno le falta izquierda, Andrade respondió que debió haberse parado distinto en temas como "el genocidio en Gaza" y el "debate redistributivo", pese a que en esta última materia reconoció avances. Dijo que se podría apuntalar propuestas como la del impuesto del 1% al 1% más rico de la sociedad o la del IVA personalizado, pero afirmó que el gobierno tomó medidas en dirección correcta como la reciente quita de la exoneración del Imesi a la compra de algunos vehículos eléctricos.

Militancia del Frente Amplio en un acto. Archivo El Pais

Autocrítica por el debate por el Impuesto Mínimo Global

Como elemento adicional, celebró que en el Presupuesto Nacional votado el año pasado se haya incluido el cobro del Impuesto Mínimo Global a las empresas multinacionales de facturación superior a los 750 millones de euros anuales. Andrade recordó que esa normativa busca que las empresas paguen en Uruguay un impuesto que ya pagaban en los países donde están radicadas sus casas matrices: "También nosotros somos unos Bambis porque la derecha o los dos partidos tradicionales no votaron este impuesto, votaron que la multinacional siguiera pagando el impuesto en Finlandia y no en Uruguay y eso no se transformó en un gran debate político".

"Te negaste a que lo recaudáramos nosotros y no logramos identificarlo en dos proyectos de país", lamentó Andrade en referencia a la etapa en que se discutió el Presupuesto Nacional.

En conclusión, para Andrade "no da lo mismo" que gobierne el Frente Amplio u otros partidos políticos, pero la izquierda necesita "pensar" cómo movilizarse "para avanzar más en la cancha".