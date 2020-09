Álvaro Villar: “En las elecciones yo voté al lema; no soy el candidato del MPP”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El médico Hugo Villar fue el primer candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio en 1971. Casi cinco décadas después, su hijo Álvaro, también médico, pelea por ganar las elecciones con el apoyo del MPP, Mario Bergara y otros sectores. En esta entrevista se defiende de las investigaciones sobre el Hospital Maciel que lo salpican y responsabiliza al gobierno nacional de incidir en la campaña, pero sostiene que si gana buscará “el buen diálogo”.

-Es el candidato del MPP, ¿alguna vez lo votó?



-No, yo no soy candidato del MPP, y de hecho no pertenezco a ningún sector del Frente, soy independiente. Yo tengo el apoyo en primer lugar de un grupo de independientes que me eligió por mi condición de independiente. Y, en segundo lugar, el apoyo de 18 sectores dentro del Frente Amplio, en donde están todos los que apoyan a Mario Bergara, que vienen del astorismo, de esa corriente seregnista, hasta los sectores vinculados con el MPP.



-¿A quién votó en la última elección?



-He votado al lema desde hace varias elecciones atrás.



-¿Nunca votó al MPP?



-No recuerdo haber votado al MPP.



-¿Recuerda a quién votó en la interna de 2009?



-No.



-Astori o Mujica.



-No me acuerdo… Pero entre Astori y Mujica es probable que haya votado a Mujica. Lo principal es que a mí me parece que lo que salva al Frente, lo que lo puede mejorar, es que predomine el sentimiento frenteamplista por encima de los sectoriales.

Álvaro Villar y José Mujica este sábado. Foto: Leonardo Mainé | Archivo El País

-Salvo algunas denuncias que se han dado a conocer últimamente, es reconocido por su administración al frente del Maciel. ¿Cómo evalúa la administración de Mujica como presidente?



-Yo fui nombrado director estando Mujica. Fue en un momento en que el Hospital Maciel estaba sacudido por irregularidades con las empresas de limpieza y por denuncias de enfermeros asesinos. Yo acepté, y tuve la libertad de elegir el equipo y armar la nueva dirección. Ahí hicimos un ordenamiento de las empresas contratadas, mejoramos los controles y llevamos adelante un cumplimiento estricto de las normativas del Estado. Todo esto fue en el gobierno de Mujica.



-Sin embargo, en los últimos días hubo una denuncia por parte de ASSE contra su gestión por ciertas irregularidades. Se advirtió sobre conjunción del interés público con el privado por parte de un funcionario arquitecto del hospital, y de la ausencia de rendiciones de cuentas de los fondos provenientes de la Lotería del Maciel...



-La Lotería del Maciel hace muchos años que dejó de funcionar. Yo no tuve la oportunidad de tener esos fondos como los tuvieron quienes estuvieron antes. Hace varios años que se definió que del Gordo de Fin de Año se obtuviera un dinero que fuera para todos los hospitales. Así que esa información de que nosotros recibíamos fondos para obras especiales no es cierta; recibíamos lo mismo que los otros hospitales. Lo que hacíamos era tener una mejor capacidad de ejecución. Eso se debe a que logramos que hubiera dos arquitectos que proyectaran en el hospital con el sueldo de funcionarios públicos y dirigieran las obras dentro.

-La denuncia de ASSE ante la Fiscalía dice que uno de esos arquitectos cobraba varios sueldos a la vez…



-Y la investigación que se está haciendo actualmente ha demostrado que eso no es así, que no cobraba por lugares diferentes. Lo que existe en el Estado es que los funcionarios públicos pueden tener un cargo y en otro horario estar contratados por una Comisión de Apoyo. Pero eso nunca es en el mismo horario. Nosotros en el hospital tuvimos una gestión transparente. Abrimos los números a la prensa cada vez que ustedes los periodistas quisieron investigar. Nosotros tenemos un sistema contable y un sistema de contratación de personal digitalizado como no tiene ninguna institución del país. Lo único que hay del Maciel es que se remitieron algunas dudas que había habido con respecto a la contratación de una persona y que bastó investigar un poco más para que se aclarara la situación.



-¿Cree que hubo intención de incidir en la campaña?



-Yo creo que sí.



-¿Por parte de quién?



-Del gobierno, porque si uno ve las auditorías que se enviaron especialmente al Hospital Maciel, auditorías que no han encontrado ningún ilícito, ni ningún elemento irregular, tiene que pensar eso. Y además hay que aclarar una cosa: el Maciel tuvo auditorías anuales y fue controlado por el Tribunal de Cuentas. Nosotros éramos uno de los hospitales con menos observaciones, y las que hubo fueron levantadas. En la Comisión Parlamentaria que estudió a ASSE no se encontró ninguna irregularidad. Yo creo que es sorprendente que a un mes de las elecciones surjan denuncias contra una persona que estuvo ocho años dirigiendo el Hospital Maciel y durante esos ocho años no se planteó ninguna denuncia. Pese a esto, yo creo que deben generarse puentes, y el intendente de los próximos cinco años debe tener un buen diálogo con el gobierno nacional. Yo en este tiempo me he reunido con Álvaro Delgado, Sebastián Bauzá e Irene Moreira; hablé telefónicamente con Luis Alberto Heber y con el presidente de la República.

Mario Bergara junto con Álvaro Villar. Foto: Darwin Borrelli | Archivo El País.

-¿Le hubiera gustado reunirse con Luis Lacalle Pou, algo que iba a ocurrir y el Frente Amplio ordenó no hacerlo?



-Sí.

-¿Le hubiera gustado debatir con Laura Raffo?



-Sí.



-Hoy las encuestas muestran una ventaja de Carolina Cosse. ¿Piensa que las denuncias lo perjudicaron?



-No he visto descensos míos en ninguna de las cinco encuestas principales. Lo que muestran es que en definitiva la población no creyó las denuncias que se plantearon. Si no, yo tendría que haber caído.



-El MPP impugnó dos listas de Cosse porque los números eran parecidos a los de la 609. ¿Cómo ve esa situación?



-Es un tema solucionable.



-¿Qué le pareció la decisión de Christian Di Candia con respecto a la UAM?



-Me parece una buena decisión. Si yo soy el dueño de los terrenos, lo que está construido arriba de esos terrenos es mío, es de la Intendencia. Entonces la Intendencia tiene que hacer valer eso. Y luego decir: “bueno, ahora que queda claro que la propiedad de todo lo construido ahí es de la Intendencia, dialoguemos, tendámonos la mano nuevamente y busquemos la mejor forma de conducir la UAM”. Eso sí, no hay que apurarse, no hay que hacerlo en campaña electoral. Hay que esperar que asuma el nuevo intendente para discutir entre todas las partes cuál es la mejor forma de conducir la UAM.

-¿Y qué opinión le merece la decisión de Di Candia de suspender la financiación del Carnaval de las Promesas, luego de que denuncias anónimas de acoso y abuso sexual a menores se divulgaran por las redes sociales?



-Nosotros vamos a ser implacables con cualquier manifestación que genere abuso de cualquier tipo. Implacables. Pero la solución a este problema no puede ser por el lado de eliminar el Carnaval, de atacar al Carnaval. Nosotros tenemos que buscar formas para que las denuncias se hagan y se les dé el trámite correcto.

-Uno de los temas de campaña fue, justamente, la denuncia de acoso que hubo dentro del Hospital Maciel, y la acusación contra usted de no haber actuado en consecuencia…



-Yo nunca tuve una denuncia de acoso sexual en los ocho años que estuve en la dirección del Maciel. Si la hubiera tenido habría actuado implacablemente contra ella. Lo que apareció fue una grabación de una conversación que una doctora tuvo conmigo, en la que ella menciona que había hecho una denuncia en la Sociedad de Cirugía. Yo le pedí, y eso está en la grabación, que hiciera la denuncia correspondiente ante el hospital.

Cosse, Martínez y Villar firmaron el programa. Foto: @Frente_Amplio

-Daniel Martínez dijo que la pandemia lo perjudicó y que si las elecciones hubieran sido en mayo le habría ido mejor en las mediciones. ¿A usted lo perjudicó o lo ayudó la pandemia?



-Yo estoy acostumbrado a encarar los problemas cotidianos y ver cómo puedo aprovechar las cosas para lograr lo que quiero sacar adelante. La pandemia me permitió recorrer mucho más el departamento, hablar mucho más con la gente. En ese sentido creo que fue positivo.



-Si ganara, ¿tendría en cuenta a Cosse y a Martínez para que formaran parte de su equipo?



-Sí.



-¿Y estaría dispuesto a trabajar con ellos si perdiera?



-Bueno, sí, veremos… Ahora no es mi objetivo. Yo voy a ganar las elecciones.



-Todos los candidatos dicen que ganarán.



-Y está bien. Pero yo voy a ganar.



-A nivel de gestión, tanto Cosse como Martínez han sido algo cuestionados por el manejo de los dineros públicos. ¿Qué opinión le merece esto?



-No estoy en condiciones de evaluar a Daniel ni a Carolina. No es mi rol. Tengo que ver cómo voy a hacer yo las cosas y lo que yo propongo hacer. Y lo que propongo es cuidar cada peso de Montevideo.



-Por último, ¿quién fue el mejor intendente de Montevideo hasta ahora?



-Yo creo que Montevideo ha tenido muy buenos intendentes. La Intendencia de Tabaré fue muy buena por todo lo que cambió, por la situación en que se encontró, y la de Arana fue excelente también.



(Producción: Nicolás Delgado)



“Transporte colectivo es política Social”

-Carolina Cosse cuestionó su propuesta de movilidad. En una entrevista con El País dijo que era prematuro discutir el proyecto del tren ahora. ¿Qué opina?



-Preocuparnos por el transporte colectivo es una obligación de cualquiera que se vaya a presentar a la Intendencia. La campaña fue lo suficientemente larga para darnos tiempo a estudiar los temas, para reunirnos con todos. Pude reunirme con todas las empresas del transporte, con las cooperativas, con Cutcsa, con los trabajadores de todas esas empresas, con las empresas constructoras, con ingenieros. Consideramos que hay pocos temas más importantes para la población de Montevideo que el transporte colectivo. El 68% depende del ómnibus para moverse; no puede elegir si va en auto, en moto, (porque) depende del ómnibus. Entonces creo que en las campañas hay que discutir los problemas del departamento y no ponerse a discutir los problemas del gobierno, los problemas nacionales.



-Cosse dijo: “Si hacemos eso (el tren) nos olvidamos de las políticas sociales”. ¿Cómo lograría hacer el tren y atender las políticas sociales?



-Resolver el transporte colectivo es una política social, que en momento de austeridad, de crisis, realiza inversiones y genera empleo. Cambiar el transporte colectivo va a requerir empleo en obras. Pero yo en vez de hacer más avenidas, estoy haciendo obras mejorando el transporte colectivo: esa es la diferencia. ¿Qué preferimos? ¿Más puentes, más túneles, más avenidas, o vamos a hacer más rápido el transporte colectivo? Planteamos cambiar el transporte a través de buscar fondos para que eso sea posible y que no frene ninguna de las políticas sociales porque el saneamiento no frenó ninguna política social.