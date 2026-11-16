Violento copamiento en San José: cinco hombres lo ataron y quemaron para exigirle dinero en efectivo

La Policía de San José investiga un violento copamiento en una casa cercana al kilómetro 75 de la ruta 11, en la localidad de Capurro.

Según la información primaria de la jefatura departamental, sobre las 19:30 horas de este domingo cinco hombres llegaron al lugar en una camioneta “de gran porte” y sorprendieron al ocupante de la vivienda.

Los delincuentes ingresaron al galpón donde estaba la víctima y lo trasladaron al interior de la casa. Varios tenían los rostros cubiertos y usaban guantes.

Allí dentro lo ataron y le exigieron que confesara dónde guardaba dinero en efectivo, mientras rompían mobiliario de la vivienda y lo lastimaban en “distintas partes del cuerpo”.

El copamiento duró unas dos horas, según el relato de la víctima a la Policía. Finalmente los delincuentes se retiraron con dinero en efectivo. Cuando el hombre logró liberarse, se trasladó a la casa de un familiar para pedir ayuda.

En entrevista con Teledía (Canal 4) la víctima dijo que además de golpes, lo quemaron con agua hirviendo y nylon derretido, sufriendo lesiones en la cara, el abdomen y las piernas.

Delincuentes coparon una casa y torturaron al dueño con agua hirviendo y nylon derretido: exigían más dinero. La víctima, criador de cerdos, fue engañada por uno de los delincuentes que simuló estar interesado en comprar animales. Le robaron US$ 200 y $ 40.000. 🔗https://t.co/61VI6p1P6z — Telenoche (@TelenocheUy) November 16, 2026

Efectivos de la Comisaría 8° de San José tomaron conocimiento de lo sucedido, y el hombre fue asistido por una emergencia médica. La Policía Científica relevó la escena y el Área de Investigaciones de Zona I trabaja en el esclarecimiento de lo sucedido. Fue enterada la Fiscalía Letrada de 1° Turno de San José.