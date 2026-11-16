Murió internada en el Hospital de Salto y ningún médico firma su certificado: "Sin eso no la pueden sepultar"

Rosa Nahir Sisti Levaggi tenía 73 años. Se sintió mal y fue al Hospital de Salto, de donde es usuaria. Pidió ver a un médico, la asistieron e internaron, la pasaron a una sala donde recibió medicación y debía permanecer la noche allí. Sin embargo, lo peor sucedió al poco rato.

Según contó su pareja, Héctor Mazzoncini, a El País, pudo hablar con Rosa estando ella internada y le comunicó que le suministraron medicación para poder descansar. "Y hasta ahí, estaba todo dentro de lo normal", dijo Héctor.

Luego habló con el médico que le explicó que la paciente quedaría internada para hacerle estudios. Aunque al poco rato lo llamaron para que fuera "urgente" y allí, estando junto al hijo de Rosa, le comunicaron su fallecimiento.

La falta del certificado de defunción frena la sepultura

Desde entonces, han exigido el derecho a tener el diagnóstico con las causas de su muerte y lo más complejo hasta el momento, la espera por el certificado que debe tener la empresa fúnebre para poder realizar la sepultura.

"Ningún médico quiere firmar el certificado que acredita la defunción con un diagnóstico específico, pero sin eso la empresa fúnebre no le puede dar sepultara", afirmó Mazzoncini.

"Mi reclamo no se trata de otra cosa más que de justicia, tanto para nosotros como para los que vengan como yo, que vamos confiados a la salud pública y pasa esto. Errores cometemos todos, pero tantos errores ya es raro, algo está pasando", señaló.

Emergencia del Hospital de Salto. Foto: Sergio Senisa/El País.

"Quiero que se tomen medidas y si el árbol está podrido, que caiga el árbol, y si alguna rama está podrida, que caiga, pero que no se siga corrompiendo el sistema nacional de salud", exclamó con bronca.

"Hoy nos dolió a nosotros, hace días le viene doliendo a mucha gente, entonces ya está, hay que tener más criterio y sentido común. Porque la gente de la salud se olvida que todos aportamos hasta para pagar su sueldo y están tratando mal a la gente y eso está muy mal y así no va a ir el país adelante", expresó.

Enfatizó que el problema radica en que no dan "un diagnóstico sobre lo sucedido y tampoco le entregan a la empresa fúnebre el certificado de defunción y sin ese documento, la empresa no puede efectuar la sepultura".

El reclamo por justicia y la postura de las autoridades sanitarias

Mazzoncini aclaró que las exequias de su esposa se cumplirían en un cementerio privado perteneciente a la familia Lombardo: "Ahora estoy esperando reunirme con un abogado particular para que haga el reclamo y se tomen medidas".

Por el momento la directora del hospital, Gabriela González, no ha realizado declaraciones al respecto. Desde el Hospital de Salto tampoco hubo un comunicado sobre este caso.