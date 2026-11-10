Familiares de un hombre que murió en el Hospital de Salto exigen respuestas sobre causa de la muerte

Luis Alberto Britos Rodríguez tenía 35 años, le decían Pocho. Su hermana Claudia habló con El País y dijo "estar desconsolada", ya que el hombre ingresó el domingo al Hospital de Salto presuntamente a "tratarse por unos hematomas que tenia en las piernas", pero murió estando internado en el lugar sin un diagnóstico asertivo.

Al ir a visitarlo le informaron que su familiar ya no estaba en la sala. Al averiguar su paradero, le indicaron que había fallecido.

Claudia relató a este medio que pidió "una explicación" a las autoridades del centro médico, pero que "no tuvo respuesta", y que en caso de que no se la dieran, saldría a los medios a dar a conocer la situación.

"Le hicieron la autopsia pero porque nosotros la exigimos, ya que preguntamos de qué había fallecido y nos indicaron que no podían darnos esa información, pero si no era a nosotros ¿a quién se la iban a dar?", cuestionó.

"Queremos saber de qué falleció mi hermano, cuáles fueron las causas de su muerte y ahora nos dijeron que recién dentro de 20 días vamos a tener el resultado de la autopsia porque primero va a Montevideo", afirmó Claudia Martínez, hermana mayor del fallecido.

"Nosotros queremos justicia, solamente queremos saber qué le pasó a mi hermano, no puede ser que no sepamos nada y que desde el Hospital de Salto nos digan a nosotros que somos los únicos familiares, que no nos pueden decir de qué murió mi hermano, queremos saber la verdad", exclamó.

Emergencia del Hospital de Salto. Foto: Sergio Senisa/El País.

La respuesta del Hospital de Salto y la intervención del Ministerio de Salud Pública

Hasta el momento no hubo un comunicado sobre este caso por parte del Hospital de Salto, ya que desde las autoridades solamente se limitaron a decir que "no se pueden proporcionar datos clínicos de ningún paciente".

El director departamental del Ministerio de Salud Pública en Salto, Luis Rodríguez, afirmó que tras esta situación que causó alarma pública "se activó el protocolo del Consejo de Seguridad del Paciente, para saber qué fue lo que ocurrió".

Hace algunas semanas también en el Hospital de Salto, un hombre de 64 años murió en la sala de emergencia, esperando ser atendido.

Las autoridades indicaron que habría una investigación administrativa sobre el caso, pero los familiares afirmaron a El País, que aún esperan ser informados al respecto.