Internaron en CTI al exintendente de Salto Germán Coutinho luego de sufrir un quebranto de salud

El exintendente de Salto, exsenador de la República y actual integrante del Directorio de Ancap, Germán Coutinho, sufrió este jueves un quebranto de salud mientras participaba de una reunión en el ente petrolero en Montevideo.

Según informó su hijo, Carlos Coutinho a El País, el exintendente se encontraba en las instalaciones de Ancap cuando comenzó a sentirse mal, tras sufrir un pico de presión arterial.

Ante esta situación, fue trasladado a la mutualista capitalina, Asociación Española, donde se le realizaron diferentes estudios médicos.

Posteriormente, los profesionales resolvieron su ingreso al Centro de Tratamiento Intensivo (CTI), principalmente como medida de precaución y para mantener un control permanente de su evolución.

German Coutinho. Foto: Estefanía Leal

Evolución y parte familiar

Su hijo transmitió "tranquilidad" respecto a su estado de salud, señalando que Coutinho se encontraba "estable" y que el "momento de mayor preocupación ya había pasado".

Por estas horas, permanece internado bajo observación médica, a la espera de su evolución en las próximas horas.

En Salto sus seguidores hicieron pública la situación con varios posteos en redes, deseándole pronta recuperación.