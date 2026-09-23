Una tarrina con producto químico se prendió fuego en Belvedere y tres trabajadores debieron ser asistidos

Personal de la Dirección Nacional de Bomberos debió acudir en la tarde de este miércoles al barrio Belvedere (Montevideo) tras un incendio ocurrido dentro de una planta de industria química, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de Bomberos.

En el establecimiento, ubicado cerca de Avenida General Eugenio Garzón y Caazapá, se prendió fuego una tarrina que contenía aproximadamente 200 litros del producto químico pirimifos-metil.

Una vez los bomberos llegaron al lugar, el fuego estaba ya casi extinguido. No obstante, el calentamiento del producto generó vapores potencialmente tóxicos, por lo que se debió establecer un perímetro de seguridad y evacuar a todos los trabajadores.

Bomberos combatiendo incendio en edificio ubicado frente a la rambla Sur sobre la calle Rio Negro, en el barrio Sur de Montevideo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

A causa del accidente laboral y estos vapores, tres empleados debieron recibir asistencia médica y luego ser trasladados al hospital del Banco de Seguros del Estado para ser evaluados.

Una vez fueron evacuados los presentes, personal especializado de Bomberos enfrió la tarrina y continuó con otras tareas correspondientes.