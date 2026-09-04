Un hombre de 24 años fue asesinado con arma blanca en Santa Rosa: hay un sospechoso detenido

La Jefatura de Policía de Canelones informó en la tarde de este viernes sobre el homicidio de un hombre de 24 años en la ciudad de Santa Rosa.

La víctima fue encontrada ya sin vida en una vivienda cercana a las calles Rigoberto López y Uruguay, con varias heridas de arma blanca. Contaba con dos antecedentes penales vinculados a estupefacientes.

Por el caso, la Policía ya detuvo a un sospechoso de 36 años que también posee antecedentes.

El Departamento de Homicidios y el Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV, en conjunto con la Fiscalía de Canelones, trabajan para esclarecer las circunstancias del asesinato.

Efectivo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Ministerio del Interior

Otro homicidio en el departamento

Por la mañana, la Jefatura también informó que un joven de 20 años con antecedentes penales fue asesinado a balazos en Barros Blancos , otra localidad de Canelones.

El crimen ocurrió en las calles 19 de Junio y 19 de Abril. Hasta allí concurrió la Policía "tras un llamado por detonaciones de arma de fuego", indica el parte oficial.

En la zona personal del Grupo de Reserva Táctica encontró en la vereda al hombre muerto, con varias heridas.

Ahora el caso quedó bajo la investigación del Departamento de Homicidios y la Fiscalía de segundo turno de Pando, que intentarán determinar cuál fue el móvil del crimen y quién fue el atacante.