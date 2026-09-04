Choque entre tres vehículos provoca un corte de tránsito en Agraciada y Capurro
Según la Intendencia de Montevideo, hay un corte en Agraciada desde Buschental a 19 de Abril y otro en Capurro desde Manuel Correa hasta Agraciada mientras la Policía trabaja en la zona.
Un siniestro de tránsito provocó en la mañana de este lunes un corte en la zona de Agraciada y Capurro, en el Prado de Montevideo.
La Intendencia de Montevideo informó que hubo un corte total en Agraciada desde Buschental a 19 de Abril y otro en Capurro desde Manuel Correa hasta Agraciada mientras la Policía trabajó en la zona.
Según informó Subrayado (Canal 10), un auto cruzó con luz roja y chocó primero contra un hombre que circulaba en bicicleta eléctrica y luego contra una camioneta que trasladaba a niños con sillas de ruedas. Este último vehículo quedó volcado y Bomberos debió intervenir para retirar a los ocupantes, que salieron sin heridas graves.
El País intentó obtener información oficial de la Jefatura de Policía de Montevideo, de momento sin respuesta.
“Capurro”— Por que es Tendencia Uruguay 🇺🇾 (@uytendencias) September 4, 2026
Por este accidente que ocurrió ahora en Agraciada y Capurro, un auto cruzó en rojo chocando con una bici eléctrica y un auto que trasladaba una persona en silla de ruedas pic.twitter.com/88kFt7Dguz
Noticia en desarrollo.
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