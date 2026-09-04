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El País Información Policiales

Choque entre tres vehículos provoca un corte de tránsito en Agraciada y Capurro

Según la Intendencia de Montevideo, hay un corte en Agraciada desde Buschental a 19 de Abril y otro en Capurro desde Manuel Correa hasta Agraciada mientras la Policía trabaja en la zona.

El País
El País
04/09/2026, 11:56
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Choque en Agraciada y Capurro, en Montevideo.
Choque en Agraciada y Capurro, en Montevideo.
Foto: captura de pantalla de video difundido en redes sociales

Un siniestro de tránsito provocó en la mañana de este lunes un corte en la zona de Agraciada y Capurro, en el Prado de Montevideo.

La Intendencia de Montevideo informó que hubo un corte total en Agraciada desde Buschental a 19 de Abril y otro en Capurro desde Manuel Correa hasta Agraciada mientras la Policía trabajó en la zona.

Según informó Subrayado (Canal 10), un auto cruzó con luz roja y chocó primero contra un hombre que circulaba en bicicleta eléctrica y luego contra una camioneta que trasladaba a niños con sillas de ruedas. Este último vehículo quedó volcado y Bomberos debió intervenir para retirar a los ocupantes, que salieron sin heridas graves.

El País intentó obtener información oficial de la Jefatura de Policía de Montevideo, de momento sin respuesta.

Noticia en desarrollo.

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