Trágica muerte de un niño de 12 años: presumen que se disparó a sí mismo con el arma de reglamento de su padre

La Jefatura de Policía de San José informó de la trágica muerte de un niño de 12 años que, se presume, se disparó a sí mismo con el arma de reglamento de su padre, un funcionario policial, cuando se encontraba solo en su casa.

El parte policial indica que el domingo sobre las 19:30 el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) tomó conocimiento, mediante comunicación de la Asociación Médica de San José, del ingreso de un niño de 12 años con una herida de arma de fuego.

El padre del niño, funcionario de la Policía, manifestó en su declaración primaria ante las autoridades que al llegar a su casa encontró a su hijo en uno de los dormitorios con abundante sangrado, por lo que decidió trasladarlo en su vehículo particular al sanatorio.

En ese sanatorio fue que se constató el fallecimiento del niño minutos después. La Fiscalía de San José de 2° turno dispuso la intervención de Policía Científica y de un médico forense, además del relevamiento de cámaras.

El relevamiento de la Policía Científica "pudo establecer que el menor se encontraba solo en su casa y que el arma que había manipulado era la de reglamento de su padre", indica el parte oficial.