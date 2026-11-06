Ladrón que asaltó local de cobranzas con una granada irá cinco años y cuatro meses a prisión

La Justicia condenó este jueves por rapiña agravada al hombre que el viernes 30 de octubre asaltó un local de RedPagos en Bella Italia con una granada.

Luego de alcanzar un acuerdo abreviado, el hombre deberá cumplir una pena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva.

El condenado fue detenido el martes por efectivos de la Zona Operacional III de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Los agentes tenían identificado al autor hace días. Ese día lo localizaron andando en una moto con una mujer en el barrio Flor de Maroñas.

Cuando los efectivos procedieron a identificarlo en la calle, los dos se dieron a la fuga, lo que derivó en una persecución y la posterior detención en Luis Braile y Camino Maldonado.

Tras el arresto, se le incautó una granada oxidada. Hasta ahora no se ha podido determinar el origen del artefacto ni si fue la misma que usó para asaltar el local de cobranzas. La mujer fue posteriormente liberada.

Durante la rapiña del pasado viernes, el delincuente llegó en moto al local de Red Pagos de Bella Italia; dejó el vehículo encendido e ingresó al local vestido con ropa oscura y casco.

Una vez dentro, amenazó a la cajera y a las personas presentes, asegurando que tenía una granada que haría detonar si no le entregaban el dinero.

Tras apoderarse de $600.000, salió del comercio, subió a la moto y escapó con rumbo desconocido.