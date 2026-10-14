Rescataron en Lavalleja a un carpincho bebé que había sido puesto a la venta en un perfil falso de Facebook

La Dirección Nacional de Seguridad Rural del Ministerio del Interior, rescató una cría de carpincho luego de detectar que una persona la ofrecía en venta en redes sociales, desde el departamento de Lavalleja.

Tras identificar la verdadera identidad de la usuaria, que tenía un nombre falso en Facebook, efectivos de la Brigada fueron hasta el punto de venta. Allí, la mujer manifestó que ya había liberado al animal.

No obstante, al indicar el predio donde lo había liberado y acompañar a los efectivos hasta allí, se constató que el bebé carpincho no se movió del lugar donde lo abandonaron.

Cría de carpincho rescatado en Lavalleja. Foto: Ministerio del Interior

Dado su corta edad, era "inviable" que lograra sobrevivir por sus propios medios, explicó la cartera. Tras ser rescatado, la Brigada se contactó con la referente en Lavalleja de la Dirección de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), la veterinaria Valeria Uriarte.

Allí la profesional logró estabilizar a la cría, que fue liberada junto a una manada autóctona en un área protegida del departamento.

El Ministerio del Interior recordó que "el Decreto 164/996 regula y/o prohíbe, entre otras actividades, la "tenencia, transporte, comercialización e industrialización" de "ejemplares de especies de la fauna silvestre nacional y sus productos".