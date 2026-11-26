Durante la mañana del pasado martes, un hombre de 40 años fue asesinado y una adolescente de 14 resultó herida tras un ataque a balazos que tuvo lugar en el cruce de Avenida de las Instrucciones y Camino al Paso del Andaluz, en el barrio Manga de Montevideo.

El hecho ocurrió sobre las 06:15 horas cuando las víctimas se encontraban en un auto Fiat Siena. Según informó Montevideo Portal y pudo confirmar El País, la víctima era Fabricio Gabriel Picardi, de 40 años y poseedor de cinco antecedentes penales. Además, era integrante de la barrabrava de Nacional.

Algunos de sus antecedentes están vinculados a la violencia en el deporte. Según había informado El Observador en 2018, Picardi, junto a un acompañante, habían ocasionado daños a la sede del Club Atlético Welcome. En esa oportunidad, el abogado del ahora fallecido fue el hoy diputado por Identidad Soberana, Gustavo Salle.

"Fui abogado de él por una pelea que tuvo, fue un caso que lo llevamos hasta juicio oral", explicó el legislador a El País. El fiscal de ese caso había sido Carlos Negro, quien actualmente ocupa el cargo de ministro del Interior.

Además, Salle detalló que el caso fue por dañar una puerta de vidrio del establecimiento deportivo.

Personal de Policía Científica durante un operativo por una balacera en Montevideo. Foto: Estefanía Leal

Además, El País pudo saber en base a fuentes policiales que Picardi contaba con otros antecedentes al menos desde 2009. En marzo de ese año, fue condenado a prisión por un delito de rapiña. Tiempo más tarde, en 2017, fue condenado sin prisión por dos delitos de receptación en reiteración real en calidad de autor.

En agosto de 2023, Picardi recibió una condena con prisión por un atentado agravado, un delito de soborno y tres delitos de receptación, todos ellos en régimen de reiteración real, así como por un delito de porte y tenencia de armas de fuego con un delito de porte y tenencia de armas en lugares públicos.

Qué se sabe del asesinato de Picardi

De acuerdo a un comunicado de la Jefatura de Policía de Montevideo, Picardi se encontraba en un auto Fiat Siena cuando en determinado momento una camioneta Chevrolet blanca que circulaba en el mismo sentido se detuvo a su lado y desde allí se efectuaron los disparos.

Picardi recibió varios impactos de arma de fuego y murió en el lugar. Por su parte, la adolescente resultó baleada en la cabeza y fue trasladada a un centro asistencial, donde se le diagnosticó una herida de gravedad. El caso está en manos de la Fiscalía de Homicidios de 3er turno.