Un hombre de 34 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este domingo en el barrio Punta de Rieles de Montevideo. La víctima se encontraba en Eridiano y pasaje Madrid cuando una persona que circulaba en una moto le efectuó varios disparos.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, efectivos de la seccional 18ª concurrieron a la mencionada intersección tras recibir un aviso de disparos de arma de fuego. Una vez en el lugar, encontraron al hombre tendido boca abajo en la vía pública y con una herida en su espalda.

De acuerdo a información con la que cuenta la Policía, por el lugar pasó una moto con dos ocupantes y uno de ellos realizó tres disparos.

Móvil policial en operativo nocturno. Foto: Archivo El País

Asistencia médica y diagnóstico de la herida

La víctima fue asistida por una emergencia médica. Sobre las 02:45, personal de salud constató su muerte y diagnosticó una herida de arma de fuego "a nivel de la columna dorsal".

Por otro lado, en la escena trabajó personal de Policía Científica. Además la Fiscalía de Homicidios de 3er turno dispuso que el cuerpo de la víctima sea periciado por un forense. La investigación es llevada adelante por el Departamento de Homicidios.