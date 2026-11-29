Un Joven de 26 años se encontraba durmiendo en su casa cuando sintió que era rociado con nafta y prendido fuego. Su vecino llamó a la Policía para que lo trasladaran al Hospital local de Salto, donde actualmente se encuentra internado.

Según supo El País, el hecho se registró pasadas las 5:00 de la madrugada, cuando un hombre pidió la presencia policial en la zona del barrio Dickinson, en la Zona Este de Salto.

El ataque tuvo lugar en la calle 19 de Abril al 3200. El denunciante expresó que varias personas intentaron prender fuego a su vecino.

En el lugar, la Policía pudo saber que un hombre de 26 años había sido trasladado al Hospital de Salto en un vehículo particular, con quemaduras en su cuerpo.

Emergencia del Hospital de Salto. Foto: Sergio Senisa/El País.

El relato de la víctima y el diagnóstico médico

Consultado en el centro asistencial por los funcionarios actuantes, la víctima relató que se encontraba durmiendo cuando sintió que era rociado con nafta y prendido fuego.

El diagnóstico primario expedido por el médico de guardia dispuso “quemadura en el rostro, tórax, espalda, brazos y pierna, pasa a tomógrafo”.

Al ser enterada la Fiscalía de Turno, tomó intervención la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Salto, y trabajó en el lugar el personal del Grupo de Respuesta Táctica y la Policía Científica.