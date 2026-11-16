Familia de mujer que no puede ser sepultada por falta de certificado de defunción presentó denuncia en Fiscalía

Tras la muerte de una mujer de 73 años en el Hospital de Salto en este fin de semana, cuyo cuerpo aún no había podido ser sepultado en la tarde de este lunes por no contar con el certificado de defunción firmado por un médico tratante, el abogado de la familia tomó cartas en el asunto y pidió a la Fiscalía que ordene una autopsia.

Según dijo a El País el abogado Pablo Perna, representante de la familia de Rosa Nahir Sisti Levaggi, la situación permanece incambiada, pese a las horas que ya pasaron desde el momento del fallecimiento.

La mujer murió el sábado por la noche, cuando se encontraba internada en el Hospital de Salto por diversos problemas de salud. Su cuerpo permanece en una sala de frío de una empresa fúnebre, a la espera del certificado que acredite su defunción para poder ser sepultado.

Perna presentó una denuncia ante la Fiscalía de 2° Turno de Salto, a cargo del doctor Carlos Rodríguez Carreté, en la que solicitó que se realice una autopsia.

El abogado explicó que, de esa manera, se podría obtener un protocolo clínico que determine la causa de la muerte de la mujer y, con ello, conseguir el certificado de defunción para realizar el sepelio, previsto en un cementerio familiar privado.

Perna señaló, además, que presentó una denuncia ante la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Desde hace 48 horas, la familia espera para sepultar a la mujer, pero no puede hacerlo por no contar con el documento que debe emitir un médico tratante del Hospital de Salto.

El representante legal de la familia dijo que espera que la Fiscalía intervenga y ordene que la autopsia de la paciente se realice en las próximas horas.