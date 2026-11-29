Un joven de 20 años de edad que se desempeña como ayudante en una carnicería debió recibir la amputación de los dedos de una mano luego de que su brazo derecho quedara atrapado en una picadora de carne. El accidente laboral tuvo lugar en la ciudad de Libertad, en San José, y el trabajador fue trasladado a un centro asistencial de Montevideo donde recibió una intervención quirúrgica.

Según informó la Jefatura de Policía de San José en un comunicado, el hecho ocurrió en un negocio ubicado en las calles General José G. Artigas y 18 de Julio. Tras el accidente, concurrieron al lugar efectivos policiales, bomberos y varias unidades de emergencia médica.

Allí, trabajaron para liberar al lesionado. Desde la jefatura subrayaron que frente a "la complejidad de la situación", los efectivos policiales gestionaron la obtención de equipamiento industrial que permitiera realizar cortes en la maquina.

Tras la intervención de Bomberos con las herramientas que consiguieron los policías, se pudo lograr cortar la estructura del equipo. Esto permitió que el joven fuera trasladado en una ambulancia, aunque su brazo aún se encontraba dentro de la picadora.

Ambulancia. Foto: Ignacio Sánchez.

Traslado con escolta a Montevideo y cirugía

Frente a la gravedad de la lesión, se llevó adelante un operativo de escolta policial que facilitó el traslado de urgencia a Montevideo. En ese sentido, el joven fue internado en el hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE) y recibió una intervención quirúrgica.

En el lugar del accidente trabajó personal de Policía Científica que realizó relevamientos. Además, intervino la Fiscalía Letrada de Libertad y se informó del hecho a la División de Condiciones Ambientales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).