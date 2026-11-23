La Fiscalía de Montevideo especializada en Cibercrimen advirtió este lunes por una serie de comunicaciones telefónicas falsas en las que se intima a personas a declarar. Para ello, los estafadores hacen mención al nombre de un fiscal que trabaja en esa dependencia.

Desde Fiscalía advirtieron que, en primer lugar, no se hacen citaciones por teléfono. "Las supuestas citaciones no revisten autenticidad alguna, por cuanto no han sido dispuestas ni autorizadas por el Fiscal titular ni por ningún otro integrante de esta sede, ni responden a los procedimientos oficiales mediante los cuales se requiere la comparecencia de personas ante esta representación", señalaron.

Un hombre encapuchado usa un teléfono celular. Foto: Estefanía Leal

Por ahora se está investigando si esta maniobra vendría acompañada de un intentó de estafa. La situación salió a la luz luego de que varias personas se presentaran a declarar en la sede fiscal y explicaran que habían sido citadas por teléfono.

"Se exhorta a la población a extremar las precauciones ante este tipo de comunicaciones y/o llamados y, ante cualquier duda respecto de su autenticidad, proceder a su verificación a través de los canales de comunicación oficiales de la Fiscalía General de la Nación, así como a formular la denuncia correspondiente", agregaron desde Fiscalía a través de un comunicado.

Estafa en Punta Gorda: le hicieron creer que su padre había protagonizado un choque fatal para entrar a robar

Una adolescente de 17 años fue víctima del cuento del tío la semana pasada cuando un estafador llamó por teléfono a la casa de una familia en Punta Gorda. El hombre, que se hizo pasar por un abogado, le dijo a la joven que representaba legalmente a su padre. Además, le dijo que su padre había atropellado a una mujer embarazada y que el bebé había fallecido.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Siria y Araucana, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes policiales. El hombre le pidió su número de celular, la llamó a ese teléfono y le exigió la dirección de la casa. Unos 10 minutos después los estafadores llegaron en un auto, la adolescente los dejó entrar y les mostró dónde estaba la caja fuerte.

Los delincuentes abrieron la caja con destornilladores. Además, uno de los ladrones abrió la heladera y tomó un vaso con agua.