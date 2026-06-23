Intento de rapiña en Parque Posadas: delincuente golpeó a trabajador de local de pagos con un arma y huyó

Un trabajador de un local de pagos resultó herido tras un intento de rapiña en el Centro Comercial Parque Posadas, informó la Jefatura de Montevideo a través de un comunicado.

El incidente ocurrió este martes por la mañana. El encargado del local, un hombre de 52 años, estaba por abrir el comercio cuando fue abordado por un hombre que llevaba un arma de fuego y vestía prendas similares a las utilizadas por la Policía. Ambos comenzaron a forcejear: en este contexto, el ladrón golpeó al trabajador con el arma, provocándole lesiones en la cabeza.

Durante el enfrentamiento también se produjo la detonación del arma, sin que se registraran personas lesionadas por el disparo. El ladrón no logró concretar el robo, por lo que se dio a la fuga junto a otro individuo que lo aguardaba en una moto estacionada cerca de la inmediaciones del local.

Testigos del intento de robo explicaron que, minutos antes del incidente, había visto a dos hombres en la zona de estacionamiento junto a una moto con el motor encendido. La víctima fue asistida por las lesiones sufridas, mientras que el personal policial trabaja en el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de identificar y detener a los responsables.

“No son los militares en la calle”: la ministra Lazo explica qué rol tendrá el Ejército en el patrullaje

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, aclaró este martes cómo será la colaboración que tendrá su cartera con el Ministerio del Interior en el patrullaje de algunos barrios de Montevideo. Su explicación se da luego de que el ministro del Interior, Carlos Negro, confirmara que sus equipos trabajan para que vehículos blindados del Ejército comiencen a realizar tareas de patrullaje en barrios de Montevideo donde se están llevando adelante los operativos "Dominio" y "Atenea".

"Creo que la noticia se disparó por un lugar que no era el correcto. No son los militares en la calle, porque no es su misión, sino que es la cooperación con vehículos para que la policía cumpla con su rol en la seguridad pública en aquellos lugares donde es más complejo ingresar", dijo la ministra Lazo en diálogo con Impacto Noticias.

Uno de los nuevos vehiculos blindados Mamba MK7 donados por Estados Unidos, en el desfile militar de acto del 25 de Agosto por el 199 aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay, en la Piedra Alta de Florida. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

"Tenemos muy claro cuál es el rol de la Defensa Nacional y cuál es el rol del Ministerio del Interior en la seguridad pública. Por tanto, tenemos algo para aportar en cuanto a herramientas, a vehículos", agregó y apuntó que todavía se evaluará si será con los vehículos blindados o con otros dado que "hay una cuestión de operabilidad".

Según detalló la ministra, la oferta se dio en una reunión que tuvo mano a mano con el ministro Negro. "Pero no estábamos hablando ni de militares ni de hombres en la calle, simplemente de las herramientas que son estos u otros vehículos", resaltó.

Según la ministra, no se suelen dar detalles de medidas cuando aún no están tomadas. La próxima reunión que mantendrán las dos carteras será "en el marco del gabinete, porque así lo definió el presidente".

"Hasta que no esté en esa instancia de avanzada, lo que vengo es trabajando, obviamente, con la comandancia para ver cómo se puede implementar, pero nadie va a pasar por encima de lo que se define es, digamos, el rol de cada uno de los ministerios involucrados", enfatizó Lazo.

Consultada sobre si los vehículos deben ser operados por militares, la ministra apuntó que algunos sí y otros no y basta con "entrenar a las personas adecuadas del propio Ministerio del Interior". Pero la decisión de qué tipo de vehículos se podrá a disposición todavía está en evaluación.