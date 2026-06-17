Un policía intercedió en una rapiña a un repartidor y enfrentó a disparos a delincuentes en Punta de Rieles

Un funcionario de la Dirección I de la Guardia Republicana evitó una rapiña a un repartidor en la intersección de las calles Florencia y Aparicio Saravia, según informó el Ministerio del Interior.

El incidente ocurrió este miércoles por la mañana en el barrio Punta de Rieles. La víctima, un repartidor que llegaba a su lugar de trabajo, fue interceptada por dos hombres que también circulaban en motocicleta: uno de ellos llevaba un arma de fuego. Los asaltantes le exigieron que entregara sus pertenencias, pero la situación fue advertida por un policía que pasaba por la zona.

El funcionario de la Republicana se identificó como tal y dio la voz de alto. Según consigna la información policial, los asaltantes dispararon hacia el efectivo, que repelió la agresión, también disparando. Tras el intercambio de disparos, los involucrados se dieron a la fuga en una moto. No se registraron personas lesionadas por el incidente.

Un recluso fue asesinado en el exComcar tras recibir una herida en el pecho con un arma blanca

Una persona privada de libertad murió en la mañana de este miércoles en el Complejo Penitenciario Santiago Vázquez (ex Comcar), tras ser herido en el pecho con un arma blanca.

Según informó el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el crimen se dio durante el horario de convivencia en el centro carcelario, cuando se registró un incidente entre privados de libertad.

Complejo Penitenciario Unidad 4 Santiago Vázquez del Instituto Nacional de Rehabilitación. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Durante el altercado, el personal penitenciario intervino y solicitó asistencia médica para uno de los internos involucrados. Luego de ser trasladado al centro médico de la cárcel, se constató su fallecimiento a causa de una herida de arma blanca en el tórax.

Tras varias actuaciones e investigaciones realizadas, se logró identificar al posible autor del crimen, que fue apartado del sector y actualmente permanece a disposición de las autoridades.

En el lugar trabajó Policía Científica y las investigaciones continúan para esclarecer el hecho.