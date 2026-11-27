Una mujer resultó ilesa en un espectacular siniestro de tránsito ocurrido en la tarde de este viernes en Avenida Italia y Segovia, en el barrio Malvín.

La conductora circulaba por Segovia y, cuando se disponía a cruzar Avenida Italia, fue violentamente impactada lateralmente por un auto que se desplazaba por el carril Solo Bus, informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales.

El violento impacto derivó en el vuelco del primero de los vehículos, pero su ocupante no sufrió lesiones.

Choque con vuelco en Malvín, en la calle Avenida Italia. Foto: Alexis Trucido/Telenoche (Canal 4).

Trágica jornada en rutas

Un nuevo siniestro de tránsito fatal ocurrió en la noche del jueves. En este caso murió un joven cubano de 18 años, y con él ya son tres los fallecidos en las últimas 24 horas por accidentes en carreteras nacionales.

Policía Caminera informó que este último caso ocurrió pasadas las 20:00 a la altura del kilómetro 55,500 de la ruta 6, en el departamento de Canelones.

Lo que sucedió fue un choque frontal entre dos motos. "Por causas a determinar se produce una colisión frontal entre dos motos, resultando un conductor lesionado de carácter grave y un fallecido", informó Caminera.

En una de las motos iba el cubano de 18 años, que murió en el lugar; en la otra iba un joven de 23 años que resultó politraumatizado grave, con múltiples fracturas, y fue trasladado al Hospital de Canelones.

Moto que participó en un siniestro de tránsito fatal en ruta 6 el jueves 26 de noviembre de 2026. Foto: Policía Caminera

Otros dos siniestros en rutas 7 y 39

En otro episodio ocurrido horas antes, Caminera informó en la tarde de este jueves sobre un siniestro de tránsito fatal en el kilómetro 70,5 de la ruta 7, cerca de la ruta 81 en el departamento de Canelones.

La información primaria es que se trató de una colisión frontal: una camioneta que circulaba de sur a norte chocó contra un camión con zorra. La conductora de la camioneta era una mujer de 38 años de edad (única ocupante) que falleció en el lugar.

Siniestro de tránsito fatal en la Ruta 7. Foto: Policía Caminera

El conductor del camión es un hombre de 39 años que resultó ileso, al igual que una segunda persona con la que viajaba. El hombre arrojó resultado cero en la espirometría.

Luego de permanecer totalmente cortada por al menos una hora, la ruta quedó parcialmente liberada y sin desvíos, mientras personal policial continúa trabajando en el lugar para determinar las causas de la colisión.

Siniestro de tránsito fatal en el kilómetro 80 de la ruta 39, cerca de Aiguá. Foto: Policía Caminera

El primero de los siniestros fatales fue a las 6:30 de la mañana a la altura del kilómetro 80 de la ruta 39, cerca de Aiguá, en el límite de los departamentos de Maldonado y Lavalleja.

Según informó Policía Caminera, un auto que circulaba de norte a sur despistó y volcó al margen de la carretera, por causas que aún no se determinaron.

Como consecuencia, el conductor y único ocupante del auto, un hombre de 47 años, murió en el lugar. La ruta permaneció obstruida de 08:30 a 09:30 por el relevamiento de Policía Científica.