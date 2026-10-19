Encuentran contenedor con perfumes falsificados valuados en más de $ 33.500.000: cargamento iba rumbo a Paraguay

La Dirección Nacional de Aduanas logró incautar un cargamento de perfumes falsos cuyo valor supera los $ 33.500.000 (US$ 835.155). El operativo fue llevado adelante en el puerto de Montevideo el pasado 13 de octubre.

Según informó Aduanas, los funcionarios de la División Control de Cargas inspeccionaron un contenedor proveniente del Puerto de Nansha, en China, con destino a Ciudad del Este, Paraguay. El contenedor tenía una carga declarada de 1219 bultos.

Perfume que simula ser de la marca Yara incautado. Foto: Aduanas.

Sin embargo, una vez que se hizo la inspección, los funcionarios se encontraron con 192 cajas que tenían 27.648 perfumes, que, presuntamente, simulan ser de la marca Lattafa.

Si bien los perfumes tenían sellos holográficos y códigos QR que certifican su autenticidad, los colores, la tipografía, el tamaño y el propio diseño no eran los característicos de la marca. Además, el contenedor no provenía de Emiratos Árabes Unidos, que es lugar en donde se producen estos perfumes.

Luego de que se informara al Fiscal de turno y al representante de la marca, se determinó que la mercadería permanecería bloqueada en presunta infracción a la Ley de Marcas, a la espera de la denuncia del estudio jurídico. En total, lo incautado está valuado en $ 33.592.320.

Contenedor con perfumes que fue incautado por Aduanas. Foto: Aduanas.

Incautaron casi 22 kilos de cocaína en Lagomar

El pasado lunes se logró la incautación de 21,8 kilos de cocaína de alta pureza en Lagomar, Ciudad de La Costa.

El operativo policial “Roosevelt” estuvo precedido por una investigación de varios meses por parte de la Zona Operacional III, y en su transcurso ocurrieron formalizaciones y condenas por tenencia de estupefacientes a personas vinculadas con el caso, según explicó entonces el jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo.

El lunes efectivos policiales que realizaban tareas de inteligencia detectaron la circulación de un auto vinculado con la investigación. El conductor, un hombre de 23 años de nacionalidad cubana sin antecedentes penales, notó la presencia policial y se dio a la fuga, pero fue interceptado.

Los policías detuvieron al implicado y procedieron a inspeccionar el vehículo. En el interior encontraron ocho ladrillos y 24 mitades de ladrillo (21,865 kilos) de cocaína. Además se incautó el vehículo y un celular.