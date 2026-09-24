Aduanas incautó casi dos millones de pesos en mercadería: iba a venderse en puesto de Paso Molino

La Dirección Nacional de Aduanas logró incautar en las últimas horas un cargamento millonario de mercadería en infracción aduanera, que iba a venderse en Montevideo.

Según informó Aduanas a través de un comunicado, se detuvo a un camión que transportaba diversas mercaderías falsificadas, que iban desde remeras hasta mochilas de distintas marcas.

Mercadería incautada por Aduanas. Foto: Aduanas.

Por ejemplo, en el camión se encontraron bolsos de Adidas, Nike y Puma, riñoneras de Louis Vuitton, gorros de Peñarol, Nacional y los Chicago Bulls, y boxers de Gucci y Calvin Klein.

El camión se dirigía a la zona de Paso Molino cuando fue interceptado. Aduanas señaló que la mercadería estaba destinada a un puesto de la zona, que se armaba regularmente. En total, lo incautado está valuado en $ 1.904.920.

Aduanas incautó más de $ 10 millones en efectivo y un vehículo en el puente de Fray Bentos

Días atrás, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó sobre una incautación millonaria durante un operativo en Puente General San Martín, en Fray Bentos. El valor de todo lo incautado supera los $ 10 millones.

Mercadería incautada por Aduanas. Foto: Aduanas.

El procedimiento se desarrolló el pasado sábado, a cardo de la Administración de Aduanas de Fray Bentos. Los funcionarios intervinieron una camioneta y al registrarla encontraron un cargamento de dinero no declarado.

Tras la intervención se incautaron US$ 190.000 en efectivo, $ 43.000 uruguayos y $ 2.030.000 argentinos, además de la camioneta. El monto total de lo incautado, según la estimación de Aduanas, alcanzó los $ 10.065.822.