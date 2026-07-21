Discusión en el Centro de Montevideo terminó con un hombre apuñalado: está internado en el Hospital Maciel

Un hombre apuñaló a otro tras una discusión que tuvo lugar este martes en pleno Centro de Montevideo, en la intersección de Uruguay y Río Branco.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior, la víctima tiene 39 años y se encuentra en internado en el Hospital Maciel.

Según informó el citado el medio en el lugar, la víctima caminaba por la calle Río Branco con una mujer, cuando al llegar a la esquina por Avenida Uruguay, dos personas que se encontraban por detrás de un carro de comida rápida lo estaban esperando. Es allí que ambos individuos comienzan a forcejear con la víctima y se presume que el apuñalamiento se dio en el marco de esta disputa.

Cuchillo utilizado en el ataque. Foto: captura Subrayado (Canal 10).

Las dos personas que perpetraron el ataque fueron detenidas por la Policía.

"Muerte dudosa" de un joven de 25 años en pleno Pocitos

La Policía investiga una "muerte dudosa" ocurrida en la noche de este lunes Avenida Brasil y Brito del Pino, esquina de Pocitos. Allí el cuerpo de un hombre fue encontrado en la calle y en primera instancia se catalogó el caso como una "muerte súbita", pero el aporte de un testigo dio un posible giro al establecer que minutos antes esa misma persona había tenido una discusión por el tránsito.

Sucedió sobre las 21:00. Personal policial concurrió a la zona tras un llamado al 9.1.1 y encontró a un joven de 25 años inconsciente. Llegó también una emergencia móvil, cuyos médicos constataron el fallecimiento con un diagnóstico de "muerte súbita". El parte policial al que accedió El País añade que, "de acuerdo con el relato de un testigo, momentos antes el fallecido habría protagonizado un incidente de tránsito".

Fernando Ponzetto

"En el lugar trabajó Policía Científica y se dio intervención al Área de Investigaciones de Zona II y al Departamento de Homicidios", indicó la Jefatura, que añadió que ahora las actuaciones están a la espera del dictamen forense que establezca cuál fue la causa del fallecimiento.