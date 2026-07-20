Chofer de Copsa fue agredido en 8 de Octubre: hay dos hombres detenidos y sindicato se declaró en "alerta"

Un conductor de ómnibus fue agredido por dos hombres este domingo por la noche a la altura de la avenida 8 de Octubre y Larravide, según informó el medio Salto en Foco y confirmó El País con fuentes policiales.

De acuerdo a la información policial, la discusión se originó tras un incidente de tránsito entre el chofer del ómnibus y un conductor de un vehículo particular. En este contexto, dos hombres se subieron a la unidad y agredieron físicamente al conductor del ómnibus, que sufrió lesiones.

Los agresores fueron detenidos y llevados ante la Justicia. Además, una mujer fue trasladada a la Seccional 15 para su identificación e indagatoria. El caso está siendo investigado por Fiscalía, que busca el esclarecimiento del hecho.

En el video difundido en redes sociales puede verse como uno de los agresores ingresa al ómnibus a través de la ventana, mientras una mujer le exige al chofer que abra la puerta del vehículo. "Nahuel, pegale", afirma la mujer en el video, mientras insulta al conductor. Al final de la filmación puede verse como llega la Policía al lugar.

Ómnibus de Copsa Foto: Ignacio Sánchez/El País

"Alerta permanente": sindicato de Copsa se expresó tras agresión

La Asociación de Trabajadores de Copsa emitió este lunes un comunicado en el que señala su "más enfático repudio" a la agresión sufrida por el conductor. "Nuestra más absoluta solidaridad con el compañero agredido y su familia. Exigimos que la Justicia sea firme en su accionar contra los violentos de la sociedad y proteja a los trabajadores", afirmaron.

"Nos declaramos en alerta permanente, no descartando ninguna medida que sea resultado de la definición de esta y otras situaciones diarias de violencia", agregaron.