La Policía investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre flotando en el arroyo Pantanoso

Un cuerpo fue hallado flotando este lunes en el arroyo Pantanoso, a la altura de Carlos María Ramírez, entre los barrio Cerro Norte y La Teja de Montevideo.

De acuerdo con la información primaria, se trataría de un hombre que fue extraído desnudo del agua, según informó Teledía (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales.

Personal policial y de Bomberos trabajó en el lugar para acceder al cuerpo, ya que costó ingresar al sector donde fue localizado inicialmente. La víctima aún no fue identificada.

Se espera que, una vez culminado el operativo, las autoridades puedan avanzar con las pericias para determinar la identidad de la víctima y las causas de su fallecimiento.