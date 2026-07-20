Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

La Policía investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre flotando en el arroyo Pantanoso

Se espera que, una vez culminado el operativo, las autoridades puedan avanzar con las pericias para determinar la identidad de la víctima y las causas de su fallecimiento.

El País
El País
20/07/2026, 13:35
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Arroyo Pantanoso. Foto: Ariel Colmegna.
Arroyo Pantanoso.
Foto Archivo El País.

Un cuerpo fue hallado flotando este lunes en el arroyo Pantanoso, a la altura de Carlos María Ramírez, entre los barrio Cerro Norte y La Teja de Montevideo.

De acuerdo con la información primaria, se trataría de un hombre que fue extraído desnudo del agua, según informó Teledía (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes policiales.

Aumentan los homicidios y bajan las rapiñas y hurtos: ministerio presenta cifras de criminalidad

Personal policial y de Bomberos trabajó en el lugar para acceder al cuerpo, ya que costó ingresar al sector donde fue localizado inicialmente. La víctima aún no fue identificada.

Se espera que, una vez culminado el operativo, las autoridades puedan avanzar con las pericias para determinar la identidad de la víctima y las causas de su fallecimiento.

Arroyo Pantanoso
Arroyo Pantanoso.
Foto: Archivo El País.
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

asesinato

Te puede interesar