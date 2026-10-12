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El País Información Policiales

Delincuentes hicieron un boquete en el muro de un depósito judicial en Manga para robar motos incautadas

No se conoce aún qué cantidad de motos lograron robar, pero sí que dejaron atrás dos de ellas. Policía Científica trabaja para realizar las pericias correspondientes y esclarecer los hechos.

El País
El País
12/10/2026, 14:25
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Robo de motos a depósito judicial en Manga.
Depósito judicial en Manga, donde delincuentes realizaron un boquete para hurtar motos incautadas por la Policía.
Imagen: Subrayado (Canal 10).

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga en la tarde de este lunes el hurto de motos incautadas en un depósito judicial del barrio Manga, donde delincuentes realizaron un boquete para acceder.

La zona es un descampado lindero a la Zona Operacional III de la Policía, en las inmediaciones de Camino al Paso del Andaluz y Avenida de las Instrucciones, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales.

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En horas de la madrugada, los delincuentes realizaron el boquete en un muro de bloques del depósito. No se conoce aún qué cantidad de motos lograron robar, pero sí que dejaron atrás dos de ellas.

Moto abandonada por delincuentes que realizaron un boquete para hurtar motos incautadas en un depósito judicial de Manga.
Moto abandonada por delincuentes que realizaron un boquete para hurtar motos incautadas en un depósito judicial de Manga.
Imagen: Telemundo (Canal 12)

Según la información preliminar, testigos de la zona vieron las motos ocultas entre los pastizales del descampado y decidieron dar aviso a la Policía. Se desconoce la cantidad de delincuentes involucrados.

Policía Científica trabaja en el lugar, periciando la moto abandonada en busca de huellas dactilares. También se revisarán imágenes de cámaras de seguridad, y en el lugar trabajan efectivos de Unidad de Respuesta Policial Móvil intentando esclarecer los hechos.

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