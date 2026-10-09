Vecinos del barrio Carrasco denuncian ola de robos y señalan que hay una banda que, antes de ingresar a las casas, toca timbre para comprobar que no haya nadie y así ingresar.

Los vecinos denuncian la presencia de una banda integrada por al menos cuatro hombres que utiliza esa modalidad para comprobar que no haya nadie en las viviendas antes de ingresar a robar, según reportó Telemundo (Canal 12) al acceder a imágenes de cámaras de seguridad.

🔴Vecinos de Carrasco denuncian ola de robos y apuntan a una banda que, antes de ingresar a las casas, toca timbre para comprobar que no haya nadie.



👉Telemundo accedió a imágenes de distintas cámaras de seguridad que registraron a los delincuentes cometiendo varios hurtos.



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Las imágenes muestran las diferentes formas que utilizan para entrar a las casas, incluso cuando cuentan con sistemas de alarma, videovigilancia o cercos eléctricos. "Van encapuchados, con pasamontaña o gorros, tocan timbre y si nadie atiende se mandan", dijo una vecina del barrio al citado medio.

"Un día estábamos en el interior, llamé al 911 y me dijeron que para que la respuesta sea más rápida tenía que llamar al 911 desde Montevideo. Llamó una amiga desde Montevideo y aún así demoraron una hora en llegar", aseguró.

Vecinos de Carrasco denuncian ola de hurtos: tocan timbre en una casa y si nadie atiende entran a robar. Foto captura de video de Telemundo (Canal 12).

Según los vecinos, este tipo de hurtos se registra desde hace dos años, pero tuvo un auge en los últimos meses. La situación genera preocupación entre quienes viven en la zona, que, además de reforzar las medidas de seguridad, crearon un grupo de WhatsApp para alertarse entre ellos cuando la banda llega al barrio.

Desde la Jefatura de Policía de Montevideo informaron a El País que se está al tanto de la situación y se espera que haya más información en los próximos días.