Delincuente rapiñó una almacén pidiendo "perdón", hurtó la moto a un jardinero y murió tras chocar

La Jefatura de Policía de Canelones investiga tres hechos protagonizados en poco tiempo por la misma persona: un hombre de 29 años con antecedentes penales que falleció este miércoles mientras fugaba, informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales.

La secuencia comenzó en un almacén ubicado en la Avenida de los Fogones de Artigas y la Avenida José “Pepe” D’Elía, en el barrio El Pinar. Encapuchado, con la boca cubierta y armado, el hombre ingresó al local y dijo “perdón, esto es un asalto” a la trabajadora encargada de la registradora. Le extrajo unos $ 500 y se retiró.

Hombre que rapiñó un almacén en El Pinar y falleció en su huída. Imagen: Teledía

Tras la rapiña, los servicios del 911 registraron en la Avenida Brigadier Gral. Manuel Oribe y la calle Martín García -unas cuadras más al sur- el robo de una moto que tenía acoplado un carro con herramientas de jardinería. Y posteriormente, la Policía supo de un siniestro de tránsito fatal en la Av. Gral. Lavalleja y “Pepe” D’Elía.

En estos episodios estaba involucrado el hombre que asaltó el almacén. Según la reconstrucción primaria, tras el robo procedió a hurtar la moto para escapar, hasta que se saltó un cartel de pare y colisionó con un auto que tenía la preferencia.

Al arribo de los servicios de emergencia se constató su fallecimiento. Policía Científica, el Área de Investigaciones y Fiscalía trabajan en el caso.