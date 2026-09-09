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El País Información Policiales

Delincuente rapiñó una almacén pidiendo "perdón", hurtó la moto a un jardinero y murió tras chocar

Se trata de un hombre de 29 años que contaba con antecedentes penales. Tras el primer robo rapiñó una moto, se saltó un cartel de pare y colisionó con un auto que tenía la preferencia. Ocurrió en El Pinar.

El País
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09/09/2026, 15:15
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El siniestro en El Pinar donde falleció un hombre que rapiñó un almacén.
El siniestro en El Pinar donde falleció un hombre que rapiñó un almacén.
Imagen: Teledía.

La Jefatura de Policía de Canelones investiga tres hechos protagonizados en poco tiempo por la misma persona: un hombre de 29 años con antecedentes penales que falleció este miércoles mientras fugaba, informó Teledía (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales.

La secuencia comenzó en un almacén ubicado en la Avenida de los Fogones de Artigas y la Avenida José “Pepe” D’Elía, en el barrio El Pinar. Encapuchado, con la boca cubierta y armado, el hombre ingresó al local y dijo “perdón, esto es un asalto” a la trabajadora encargada de la registradora. Le extrajo unos $ 500 y se retiró.

Ministerio del Interior afirma que se incautaron más de 13.500 motos con el operativo Ñandubay

Hombre que rapiñó un almacén en El Pinar y falleció en su huída.
Hombre que rapiñó un almacén en El Pinar y falleció en su huída.
Imagen: Teledía

Tras la rapiña, los servicios del 911 registraron en la Avenida Brigadier Gral. Manuel Oribe y la calle Martín García -unas cuadras más al sur- el robo de una moto que tenía acoplado un carro con herramientas de jardinería. Y posteriormente, la Policía supo de un siniestro de tránsito fatal en la Av. Gral. Lavalleja y “Pepe” D’Elía.

En estos episodios estaba involucrado el hombre que asaltó el almacén. Según la reconstrucción primaria, tras el robo procedió a hurtar la moto para escapar, hasta que se saltó un cartel de pare y colisionó con un auto que tenía la preferencia.

Al arribo de los servicios de emergencia se constató su fallecimiento. Policía Científica, el Área de Investigaciones y Fiscalía trabajan en el caso.

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